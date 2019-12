Jyväskylän Kauppakeskus Sokkariin uusi hampurilaisravintola Friends & Brgrs

Joonas Heiskanen Jyväskylän Prisma Seppälän johtajaksi 2.12.2019 14:16:16 EET | Tiedote

KTM Joonas Heiskanen on nimitetty Prisma Seppälän johtajaksi 1.1.2020 alkaen. Hän vastaa Prisman liiketoiminnan tuloksesta, henkilöstöstä sekä yhteistyöstä vuokralaisten ja asiakkaiden kanssa. Joonas Heiskanen on suorittanut S-Trainee-valmennuksen Osuuskauppa Peeässässä vuosina 2010-2011. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Kuopion S-market Pitkälahdesta, jossa hän on toiminut marketpäällikkönä. − On mahtava päästä osaksi rautaisten ammattilaisten työryhmää, mitä parhaimmalle kauppapaikalle kehittämään edelleen Suomen parasta Prismaa, toteaa tammikuussa aloittava Prisma Seppälän johtaja Joonas Heiskanen.