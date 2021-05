Jyväskylän läntisen kehätien suunnittelua jatketaan

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt toimenpidesuunnitelman laatimisen Jyväskylän läntisen kehätien rakentamiseksi valtateiden 18 ja 4 välille (Ruoke-Lintukangas). Tavoitteena on toteuttaa seututietasoinen ohikulkutie uuteen maastokäytävään, parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta sekä osaltaan helpottaa mm. Rantaväylän ruuhkaisuutta. Tien pituus on noin 8 kilometriä.

Jyväskylän seudun liikennejärjestelmää on suunniteltu kehitettävän läntisellä kehätiellä, joka parantaa liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta Jyväskylän seudulla. Läntistä kehätietä on suunniteltu aiemmin vuonna 2007 valmistuneella esiselvityksellä, jolloin laadittiin yleistarkastelu ohikulkutien tarpeesta Jyväskylän länsipuolelle. Esiselvitystä tarkennettiin vuonna 2012 valmistuneella tarveselvityksellä, jossa esitettiin valtateiden 18 ja 4 välisen maastokäytävän sijainti, leveys ja liittymäratkaisut. Tarveselvitys oli Jyväskylän kaupungin yleiskaavoitusta palveleva taustaselvitys ja sen myötä läntinen kehä on merkitty myöhemmin voimaantulleisiin yleiskaavoihin. Keväällä 2021 käynnistyneellä toimenpidesuunnitelmalla esitetään valtateiden 18 ja 4 väliselle osuudelle (Ruoke-Lintukangas) maantien vaatimat likimääräiset tilavaraukset sekä kytkennät nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. liikenteeseen, ihmisiin, ympäristöön ja maankäyttöön sekä selvitetään tien rakentamiskustannukset.



Maanteiden suunnittelu on pitkä ja vaiheittain tarkentuva prosessi Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Toimenpidesuunnitelman suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen, ja se ei ole liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen suunnitelma. Ennen tien rakentamista tulee laadittavaksi lakisääteinen tiesuunnitelma. Palautekanavan kautta voi antaa palautetta Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivulla.



Palautekanavan kautta voi jättää mielipiteitä, kommentteja tai muuta palautetta missä vaiheessa suunnitteluprosessia tahansa. Toimenpidesuunnitelmaa laatii FCG Finnish Consulting Group Oy. Työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluu ELY-keskusten ja Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen museon edustajat. Toimenpidesuunnitelma valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

