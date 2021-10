Jyväskylän yliopiston dekaanit kaudelle 2022–2025 valittu

Dekaaneiksi on nimetty seuraavat professorit:

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, professori Jari Ojala

Informaatioteknologian tiedekunta, professori Pasi Tyrväinen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, professori Hanna-Leena Pesonen

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, professori Anna-Maija Poikkeus

Liikuntatieteellinen tiedekunta, professori Sarianna Sipilä

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, professori Mikko Mönkkönen

- Dekaanit ovat yliopistossamme avainasemassa luomassa johtamisen kautta yhteisöllemme mahdollisuuksia laadukkaaseen toimintaan ja menestymiseen. Dekaaneilla on myös tärkeä rooli johtoryhmätyöskentelyn kautta koko yliopiston tulevaisuuden suunnan määrittämisessä samalla, kun he toimivat tiedekuntien ja koko yliopiston sidoksena ja näkyvinä kasvoina yhteiskuntaan, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa.

- On hienoa, että omasta yliopistostamme löytyi vahvaa johtamisen osaamista ja motivaatiota vaativiin dekaanin tehtäviin, vaikka ensimmäistä kertaa tehtävät olivat avoimesti myös ulkopuolisten haettavana. Yliopiston johtamisen kannalta valinnoissa toteutui hyvä tasapaino jatkuvuuden ja uudistumisen välillä. Olen erittäin tyytyväinen myös tasa-arvon toteutumiseen, mikä akateemisissa johtotehtävissä ei valitettavasti ole vielä itsestäänselvyys.

Dekaanien esittelyt

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina aloittaa taloushistorian professori Jari Ojala. Hän on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 1999 ja hoitanut nykyistä professuuriaan vuodesta 2009. Ojala on toiminut tiedekunnan tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaavana varadekaanina edellisellä kaudella ja historian ja etnologian laitoksen johtajana vuosina 2008-2017. Hän on yksi Jyväskylän yliopiston Kriisit -profilointialueen johtajista.

Jari Ojala on johtanut useita talous- ja liiketoimintahistoriaan sekä merenkulun historiaan liittyviä tutkimushankkeita. Hän on saanut tutkimuksistaan kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia (mm. Eino Jutikkalan historiapalkinnon). Hän on toiminut lukuisissa Jyväskylän yliopiston kehittämisryhmissä sekä Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston ulkopuolisena jäsenenä. Ojala on Kansallisarkiston neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen.

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaanina jatkaa Pasi Tyrväinen. Tyrväisen tutkimus liittyy yritysrajapinnassa ja verkostoissa tapahtuvaan tutkimukseen älykaupunkikehityksen ja ohjelmistoliiketoiminnan alueilla. Tyrväinen on väitellyt Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1994.

Digitaalisen median professuurin lisäksi Tyrväinen on ollut IT-tiedekunnassa useita kertoja varadekaanin ja laitosjohtajan tehtävissä sekä 2016 loppuun saakka monitieteisen Agora Center -erillislaitoksen johtajana.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina jatkaa yritysten ympäristöjohtamisen professori Hanna-Leena Pesonen. Hän on väitellyt Jyväskylässä vuonna 1999 ja hoitanut nykyistä professuuriaan vuodesta 2001. Hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa mm. kauppakorkeakoulun varadekaanina 2010–13 ja dekaanina 2014–17, ympäristöntutkimuskeskuksen johtokunnan puheenjohtajana 2006–2013 sekä kielikeskuksen johtokunnan puheenjohtajana 2014–17.

Pesonen on tehnyt tutkimus- ja opetusyhteistyötä ja -vierailuja useissa eurooppalaisissa yliopistoissa. Hän toimii laajasti yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä, kuten Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan puheenjohtajana ja LähiTapiola Keski-Suomen hallituksen jäsenenä. Pesosen saamiin tunnustuksiin kuuluu mm. kutsujäsenyys kansainvälisessä yhteisössä Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, 2013 sekä Suomen Kulttuurirahaston Schildtin palkinto 2012.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina jatkaa esi- ja alkuopetuksen professori Anna-Maija Poikkeus. Hän on väitellyt University of Minnesotassa vuonna 1993 ja toiminut lasten kehitykseen ja oppimiseen painottuvassa professuurissaan opettajankoulutuslaitoksella vuodesta 2004. Tätä ennen hän on toiminut psykologian laitoksella opetus- ja tutkimustehtävissä sekä senioritutkijana kahdessa huippututkimusyksikössä (Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät. Oppiminen ja motivaatio).

Poikkeus on aiemmin toiminut tiedekuntansa tutkimuksesta vastaavana varadekaanina sekä opettajankoulutuslaitoksen tutkimusjohtajana ja pedagogisena johtajana. Poikkeus on toiminut useissa tutkimushankkeissa, tieteellisissä yhteisöissä ja asiantuntijatehtävissä sekä MultiLeTe-profilointihankkeen johtoryhmässä. Hänen tutkimusalueitaan ovat varhaisen oppimisen ja kehityksen ja niiden riskien pitkittäistutkimus sekä oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden tutkimus.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina aloittaa liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä. Hän on tutkinut esimerkiksi keski-ikäisten ja iäkkäiden ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä selittäviä tekijöitä sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia terveiden ja heikkokuntoisempien iäkkäiden ihmisten fyysiseen toimintakykyyn.

Sipilä on valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian tohtoriksi vuonna 1996. Hän toimi vuosina 2007-2012 Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana. Vuonna 2013 hänet nimitettiin liikuntagerontologian professoriksi. Sipilä on toiminut useissa tieteellisissä luottamustehtävissä, esimerkiksi Suomen Akatemian toimielimissä ja työryhmissä. Hän on toiminut liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaavana varadekaanina vuodesta 2018.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina jatkaa Mikko Mönkkönen. Hän on soveltavan ekologian professori ja on toiminut bio- ja ympäristötieteiden laitoksen johtajana 2010-2011 ja 2014–2017. Hän on väitellyt ekologian tohtoriksi vuonna 1991 Oulun yliopistossa. Professoriksi Jyväskylän yliopistoon hänet on nimitetty vuonna 2005. Mönkkönen johtaa boreaalisten ekosysteemien tutkimusryhmää, joka pyrkii löytämään keinoja sovittaa lisääntyvä metsien luonnonvarojen käyttö yhteen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamisen kanssa.

Mönkkösellä on laaja kansainvälinen tutkijaverkosto ja hän työskennellyt Kanadan luonnonvarakeskuksessa (Canadian Wildlife Service’ssä, Nepean, Kanada) ja Ranskan kansallisessa ekologian tutkimuskeskuksessa (CEFE, CNRS, Montpellier). Hänellä on laajasti tieteellisiä asiantuntijatehtäviä, mm. Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenyys.

Lisätietoja antaa:

Rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 040 6800 215, keijo.hamalainen@jyu.fi