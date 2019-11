Jyväskylän yliopiston professori vuoden viitatuimpien joukossa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan vieraileva professori Nikolay Kuznetsov on nimetty maailman tämän vuoden viitatuimpien tutkijoiden listalla. Listan on julkaissut maineikas Web of Science Group.

Nikolay Kuznetsov on listauksessa mukana monitieteisessä kategoriassa. Listaukseen on otettu mukaan tutkijat, jotka ovat kirjoittaneet useita oman tieteenalansa viitatuimpia artikkeleita viimeisen vuoden aikana. FT Nikolay Kuznetsov väitteli tietotekniikan tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008, ja on sittemmin toiminut Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina sekä vuodesta 2016 alkaen osa-aikaisena professorina informaatioteknologian tiedekunnassa. Lisäksi Kuznetsov on toiminut professorina Pietarin valtionyliopistossa vuodesta 2017. Yhteistyö luo antoisan alustan tutkimukselle Vuodesta 2007 Kuznetsov on toiminut professori Pekka Neittaanmäen ja professori Gennaly Leonovin (Pietarin valtionyliopisto) perustaman Finnish-Russian Educational & Research -ohjelman koordinaattorina, ja on johtanut ohjelmaa Neittaanmäen kanssa vuodesta 2018. Kuznetsov on myös ohjannut osana ohjelman toimintaa 11 väitöstyötä yhdessä professori Neittaanmäen ja professori Timo Tiihosen kanssa. – Ohjelma on mahdollistanut hedelmällisen yhteistyön, jossa Jyväskylän yliopiston modernit lähestymistavat ja Pietarin valtionyliopistossa kehitetyt teoreettisen matematiikan metodit ovat päässeet kohtaamaan, Kuznetsov kertoo.Hän kiittää ohjelman menestystä pääsystään viitatuimpien tutkijoiden listalle. – Nikolay Kuznetsovin innovatiivinen matematiikan ja tietotekniikan yhdistäminen vaikeiden laskennallisten tieteiden ongelmien ratkaisemisessa on johtanut useisiin tieteellisiin läpimurtoihin. Uudet tulokset on otettu laajasti käyttöön eri tieteenaloilla, minkä osoittaa pääseminen 1% kärkijoukkoon viittauksissa. Tämä on huippusaavutus, iloitsee professori Pekka Neittaanmäki. Tällä hetkellä Kuznetsov keskittyy etenkin dynaamisten systeemien ja soveltavan matematiikan tutkimukseen. Pitkäjänteinen tutkimustyö yhdistelee analyyttisia ja numeerisia metodeja ja edistää sekä tunnettujen matemaattisten ongelmien ratkaisua että tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä. Nikolay Kuznetsov on kirjoittanut ja ollut mukana yli 250 artikkelin ja monografian kirjoittamisessa. Tänä vuonna hänen 11 Web of Science Core Collection -artikkeliaan sijoittuivat eniten viitatuimman 1% joukkoon. Lisätietoja: Nikolay Kuznetsov, nikolay.kuznetsov@jyu.fi, puh. 990-79213330466 Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@jyu.fi, puh. +358 40 550 7005

Avainsanat matematiikkatietotekniikka

