Jyväskylässä vuokrat eivät juuri nousseet viime vuodesta – Pienissä asunnoissa vuokralaisen markkinat

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Jyväskylän vuokrataso pysyi lähes ennallaan verrattuna vuoden takaiseen. Viime vuoden alusta tämän vuoden alkuun vuokrat ovat nousseet vain 0,4 prosentilla. Viimeisen viiden vuoden aikana vuokrataso on noussut 5,8 prosentilla ja nopeinta vuokrien nousu on ollut yksiöissä.

Keskineliövuokra on Jyväskylässä 14,39 €/m², joka on samaa luokkaa Turun ja Kuopion korkeakoulukaupunkien kanssa. Uudistuotannon kasvu ja pitkittyneet markkinointiajat selittävät maltillista vuokrien kehitystä. Keskimäärin vuokralainen löytyi Jyväskylässä alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla 36 päivässä. Kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen on neljä päivää. Vuoden 2019 aikana yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli 31 päivää eli yli kuukausi.

”Vuokralaisen löytäminen Jyväskylässä yksiöön kestää hyvin pitkään muihin korkeakoulukaupunkeihin verrattuna. Esimerkiksi Kuopiossa keskimääräinen markkinointiaika yksiöillä on alle kymmenen päivää. On myös poikkeuksellista, että kolmioihin vuokralainen löytyy yksiöitä nopeammin. Jyväskylässä on pienten asuntojen osalta vuokralaisen markkinat. Syrjempänä sijaitseviin ja huonommin varusteltuihin asuntoihin on vaikea löytää vuokralaista”, kertaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Jyväskylän asukasluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 5000 asukkaalla. Kasvuvauhdin ennustetaan kuluvan vuosikymmenen aikana hidastuvan vajaaseen tuhanteen uuteen asukkaaseen vuodessa. Vuokramarkkinakatsauksen kaupungeista Jyväskylä on yksi opiskelijavaltaisimmasta.

”Jyväskylän kaupunkikehitys hakee parhaillaan uusia uomia. Kauppakeskus Sepän avautuminen lisäsi työpaikkoja ja elinvoimaa nelostien itäpuolelle, mutta kolikon kääntöpuolena keskustan palvelut ovat näivettyneet. Keskustan ja Sepän väliin on nousemassa uusi asuinalue vanhalle teollisuusalueelle. Valmistuva Nova-sairaala ja mahdollinen Hippos2020-hanke toteutuessaan taas vahvistavat keskustan länsipuolta. Myös keskustassa on käynnissä kehitysohjelma. Koko kaupungin tulevaa kehitystä määrittelee vahvasti metsäteollisuuden ja siihen kytkeytyvän teknologiateollisuuden näkymät koronan jälkeen”, Rokkanen arvioi.