K-Citymarket Pirkkala nielaisi Moose on the Loose -panimon – syntynyt Panimo Himo lupaa tehdä isoja oluita pienessä tilassa

K-Citymarket Pirkkala on ostanut porilaisen Moose on the Loose -pienpanimon. Kaupan myötä koko Moose on the Loose siirtyy Pirkkalan kauppias Petri Putilan omistukseen. Myös Moosen pääpanija Kalle Hirvikoski aloittaa Putilan palkkalistoilla. Moose on the Loosen nimi ja brändi jäävät kuitenkin historiaan, sillä Putila, Hirvikoski sekä olutasiantuntija Teemu Lahtinen ovat perustaneet uuden pienpanimon, Panimo Himon.

Panimo Himo, promokuva

Himon reilu 100-neliöinen, kahteen kerrokseen nouseva panimotila rakennetaan Citymarketin juomaosaston yhteyteen kesän ja syksyn aikana. Ensimmäisten oluiden olisi tarkoitus olla valmiita juotavaksi loka-marraskuussa. Hirvikoski on niittänyt mainetta saisoneillaan sekä alkuolut sahdilla, eikä niitä juuria tulla unohtamaan Panimo Himossa. "Sahti ja saison ovat hyviä lähtökohtia, mutta haluamme ehdottomasti perinteisten tyylien lisäksi olla vahvasti kiinni tässä ajassa. Modernien tyylien tekeminen kun ei ole mitenkään pois perinteiden vaalimiselta. Päinvastoin, moninaisuus on rikkaus", oluen valmistamisesta sekä panimotilojen suunnittelusta vastaava Hirvikoski sanoo. Ensimmäinen Himo-olut tuleekin yhdistelemään noita kahta maailmaa. Paloaseman Panimolla yhteistyönä tehtävä debyytti näkee keskiyön valon juhannuksena. Vaikka Panimo Himo sijaitsee marketin sisällä, niin kyseessä ei ole Keskon omistama panimo, vaan K-ryhmän kauppiasvetoisuuden ansiosta erillinen yrityksensä. Pirkkalalainen pienpanimo. Markettiympäristö tulee myös pakosti muuttamaan kotimaista olutkulttuuria, sillä Himo aikoo valmistaa enenevissä määrin ns. maitokaupparajan ylittäviä oluita. "Emme halua jumiutua 5,5 %:n rajaan, vaan tarkoituksenamme on myydä panimon omasta myymälästä olutta ulos aina 12 %:in asti", Putila paaluttaa. Kolmion kolmas kulma Teemu Lahtinen tulee vastaamaan Panimo Himon myynnistä ja markkinoinnista. Kolmio onkin kuvaava termi, sillä Panimo Himon 0,44 l kokoiset tölkit tunnistaa nimenomaan kolmiosta. "Rakennamme Himoa kolmion ympärille. Se on vahva symboli ja kuvaa meitä kolmea perustajaa sekä matkaamme tänne Pirkkalaan. Graafikkomme Pia Iiramon rinnalle nostamme muita, mahdollisesti paikallisia artisteja, jotta graafinen ilme pysyy yhtä yllätyksellisenä kuin tulevat oluemme", Lahtinen avaa Panimo Himon visuaalista ilmettä. Tölkin lisäksi Himon oluita myydään kegeissä sekä ns. tuoreoluena, eli growlereissa. Oluiden isoin myyntikanava on KCM Pirkkala, mutta Himoa tulee löytymään myös maan laadukkaimpien kauppojen sekä ravintoloiden valikoimasta. "Into. Himo", Lahtinen kiteyttää uuden panimon kahteen sanaan.

