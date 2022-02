K-Citymarket Pirkkalan sisuksissa operoiva pienpanimo Himo tuo vahvat oluet markettiin – Himon ensimmäisiin oluihin lukeutuu 11-prosenttinen tripla-NEIPA sekä alkuolut sahti

K-Citymarket Pirkkala nielaisi Moose on the Loose -panimon – syntynyt Panimo Himo lupaa tehdä isoja oluita pienessä tilassa 28.4.2021 11:06:57 EEST | Tiedote

K-Citymarket Pirkkala on ostanut porilaisen Moose on the Loose -pienpanimon. Kaupan myötä koko Moose on the Loose siirtyy Pirkkalan kauppias Petri Putilan omistukseen. Myös Moosen pääpanija Kalle Hirvikoski aloittaa Putilan palkkalistoilla. Moose on the Loosen nimi ja brändi jäävät kuitenkin historiaan, sillä Putila, Hirvikoski sekä olutasiantuntija Teemu Lahtinen ovat perustaneet uuden pienpanimon, Panimo Himon.