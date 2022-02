K-kauppiasliitto lahjoittaa 110 000 euroa omaishoitajien virkistykseen

"Omaishoito on asia, joka koskettaa lähes meitä kaikkia jossain vaiheessa elämää. Halusimme lahjoituksella tarjota omaishoitajille virkistystä arkeen ja osoittaa samalla arvostavamme heidän tekemäänsä työtä", K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja, diplomikauppias Toni Pokela sanoo.



Lahjoitusvaroilla järjestetään virkistystapahtumia, joiden tarkoituksena on tarjota ikääntyneille omaishoitajille mahdollisuus irrottautua hetkeksi hoivatehtävästä ja saada vaihtelua arkeen. Tämän vuoden aikana järjestettävien tapahtumien avulla tarjotaan vertaistukea ja vahvistetaan näin omaishoitajien keskinäisiä verkostoja.



"Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen kiittää lämpimästi lahjoituksesta, joka tekee näkyväksi omaishoitajien työtä ja omaishoitoyhteisömme merkitystä vertaistuen järjestäjänä", toteaa liiton puheenjohtaja Sari Raassina.



Selvitysten mukaan yli miljoona suomalaista auttaa läheistään. Suomessa 350 000 henkilöä toimii pääasiallisena auttajana läheiselleen, eli auttaa vähintään kahdesti viikossa, usein paljon enemmän. Kunnan kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia on 50 000. Heistä 80 prosenttia hoitaa läheistään lähes ympärivuorokautisesti ja heidän hoidettavistaan 60 prosenttia olisi intensiivisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaita, jos heillä ei olisi omaishoitajaa. Omaishoito on usein raskasta ja sitovaa. Tästä huolimatta sopimusomaishoitajista jopa 40 prosenttia ei saa muuta tukea kuin palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. Yhä useampi omaishoitaja on itsekin iäkäs ja hoitaa puolisoaan. Iäkkäällä puoliso-omaishoitajalla on erityisen suuri riski uupua. (THL 2022, STM 2014)

K-kauppiaat viettävät tänä vuonna juhlavuottaan, kun K-kauppiaiden oman K-kauppiasliiton perustamisesta tulee elokuussa kuluneeksi 110 vuotta.

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä. Suomessa toimii 1 100 itsenäistä K-kauppiasyrittäjää ruoka-, rauta- ja erikoiskaupan aloilla.

www.k-kauppiasliitto.fi