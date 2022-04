K-ryhmän vuoden kasvattajakauppiaita ovat Mika Juvonen ja Kati Heikkilä-Juvonen Espoosta

”Meidän nykyisten kauppiaiden velvollisuus on siirtää osaamistamme sukupolvelta toiselle ja varmistaa kauppiuuden menestys myös tulevina vuosikymmeninä. Kansainvälisellä Intersport-ketjulla on ikää jo 54 vuotta ja tämä kuluva vuosi on samalla myös meidän K-kauppiasyrittäjien 110-vuotisjuhlavuosi”, Mika Juvonen ja Kati Heikkilä-Juvonen toteavat.

Mika Juvonen ja Kati Heikkilä-Juvonen ovat työskennelleet K-kauppiasyrittäjinä tasan 20 vuotta. Mikan kauppiasura alkoi Järvenpään Intersportista maaliskuussa 2002, ja Kati tuli mukaan yrityksen toimintaan vuonna 2003. Järvenpäästä kauppiaspari siirtyi Intersport Forumiin Helsinkiin vuonna 2005. Nykyisessä kauppapaikassaan he aloittivat keväällä 2008.

Vuoden kasvattajakauppiaat Helsingistä, Jyväskylästä ja Espoosta

K-ryhmän vuoden kasvattajakauppiaiksi valittiin Pauli Jaakola (K-Supermarket Munkki, Helsinki), Ari Kallioinen (K-Rauta Seppälä, Jyväskylä) sekä Mika Juvonen ja Kati Heikkilä-Juvonen (Intersport Suomenoja, Espoo)

(K-Supermarket Munkki, Helsinki), (K-Rauta Seppälä, Jyväskylä) sekä (Intersport Suomenoja, Espoo) Kasvattajakauppiaan kunniamaininta on tunnustus ansiokkaasta työstä henkilökunnan kouluttamisessa ja uusien kauppiaiden kasvatustyössä. Kaikki uudet K-kauppiaat käyvät läpi kauppiasvalmennuksen, joka koostuu kauppiastyön harjoittelusta kasvattajakauppiaan valmennuksessa, verkossa ohjatusta opiskelusta ja työssä oppimisesta sekä alueellisista ja valtakunnallisista lähijaksoista.

Lisätietoja: Mika Juvonen, p. 050 330 1602, mika.juvonen@intersport.fi

Kati Heikkilä-Juvonen, puh. 050 466 1602, kati.heikkila@intersport.fi