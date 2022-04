K-ryhmän vuoden kasvattajakauppias on Ari Kallioinen Jyväskylästä

”Koen olevani onnekas, kun olen saanut kauppaani niin ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Olen rohkaissut parhaani mukaan henkilöstöä kehittämään itseään ammatillisesti, ja muutama heistä on sitten innostunut kauppiasurasta. Ja kyllä se on koko tämä meidän työyhteisö, eikä pelkästään kauppias, joka on valmentanut tulevia kauppiaita”, Ari Kallioinen kertoo.

Tekemisen taso K-Rauta Seppälässä on tutkitusti korkealla tasolla. Vuonna 2020 kauppa palkittiin parhaasta asiakastyytyväisyydestä, ja seuraavana vuonna tunnustus tuli K-Rauta-ketjun parhaasta henkilöstötyytyväisyydestä.

Ari Kallioinen on työskennellyt K-kauppiasyrittäjänä vuodesta 2009 alkaen, ensin Rautia Laukaan kauppiaana ja helmikuusta 2015 alkaen nykyisessä kauppapaikassaan K-Rauta Seppälässä.

Vuoden kasvattajakauppiaat Helsingistä, Jyväskylästä ja Espoosta

K-ryhmän vuoden kasvattajakauppiaiksi valittiin Pauli Jaakola (K-Supermarket Munkki, Helsinki), Ari Kallioinen (K-Rauta Seppälä, Jyväskylä) sekä Mika Juvonen ja Kati Heikkilä-Juvonen (Intersport Suomenoja, Espoo)

(K-Supermarket Munkki, Helsinki), (K-Rauta Seppälä, Jyväskylä) sekä (Intersport Suomenoja, Espoo) Kasvattajakauppiaan kunniamaininta on tunnustus ansiokkaasta työstä henkilökunnan kouluttamisessa ja uusien kauppiaiden kasvatustyössä. Kaikki uudet K-kauppiaat käyvät läpi kauppiasvalmennuksen, joka koostuu kauppiastyön harjoittelusta kasvattajakauppiaan valmennuksessa, verkossa ohjatusta opiskelusta ja työssä oppimisesta sekä alueellisista ja valtakunnallisista lähijaksoista.

Lisätietoja: Ari Kallioinen, p. 040 353 3331, ari.kallioinen@k-rauta.fi