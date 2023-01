Kaakamojoen sillan perusparannus alkaa

Nykyisen sillan kansi on huonokuntoinen ja sillan koko kansirakenne uusitaan. Myös nykyiset maa- ja välituet korjataan. Uusi kansirakenne on teräsbetoninen jatkuva laatta, silta on neliaukkoinen ja kannen pituus on noin 59 metriä. Sillan kokonaisleveys on 11 metriä.

Silta suljetaan rakentamistöiden ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle. Henkilöautoliikenne ja kevyt liikenne ohjataan Vanhalle kylätielle 19529. Raskaan liikenteen kiertotie on Kemi-Tornio moottoritien 29 kautta, koska Vanhalla kylätiellä on painorajoitettu silta.

Kaakamojoen silta sijaitsee raskaiden erikoiskuljetusten reitillä. Hankkeen tavoitteena on parantaa sillan kantavuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Rakentamistyöt valmistuvat kesäkuun 2023 loppuun mennessä.