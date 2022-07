Kaakkois-Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia tuettiin EU-rahastojen kautta 4,5 miljoonalla eurolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla

Yritys- ja kehittämisrahoituksen kysyntä jatkui vahvana, maaseutuohjelman viimeisen vuoden varat sidottiin jo alkuvuonna

Yritys- ja kehittämisrahoituksen kova kysyntä Kaakkois-Suomessa jatkui alkuvuoden 2022. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tämän vuoden myöntökiintiö sidottiinkin kokonaan jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, joten loppuvuonna 2022 ELY-keskuksella ei ole enää varoja myönnettävissä normaaleihin maaseutuohjelman kehittämis- ja yritystukiin. Elpymisvarojen puolella maaseudun yritystukia on mahdollista edelleen myöntää esim. uusiutuvan energian käyttöönottamiseen. Lisäksi Leader -rahoitusta on vähäisiä määriä käytettävissä. Suurimmat yritysinvestoinnit ohjataan loppuvuonna yritysten kehittämisavustuksen piiriin.



Uusi CAP27 -kausi alkaa 1.1.2023, jonka jälkeen maaseudun kehittämis- ja yritysrahoitusta voidaan taas myöntää. Maatilarahoituksessa on loppuvuonna vielä jäljellä sekä normaalia rahoitusta investointeihin ja tilanpidon aloittamiseen, että myös elpymisrahoitusta.

Kehittämishankkeilla rahoitettiin hevosten hyvinvointia ja melontareitin investointi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa noin 87 000 eurolla hevosten hyvinvointiin keskittyvää hanketta, joka toteutetaan Kaakkois-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueilla. Hanke edistää hevosten hyvinvoinnin ja lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen luotettavaa arviointia. Kaakkois-Suomesta hankkeen toteutuksessa on mukana Harjun oppimiskeskus. Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät ja hevostoimintaa harjoittavat maatilat.

Luumäen kunta hallinnoi Väliväylän melontareitin palvelurakenteiden parantamishanketta. Melontareiteille rakennetaan taukopaikkoja sekä lähtö-lopetuspaikkoja noin viiden kilometrin välein. Taukopaikat mahdollistavat yöpymisen, mutta ajatuksena on myös tarjota päivämatkalaisille sopivia etappeja. Hanke kohdentuu neljän kunnan eli Lappeenranta – Lemi – Luumäki – Taipalsaari -alueelle. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämä tuki hankkeelle on 349 000 euroa.

Yritysten rahoitus edelleen investointipainotteista

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät myönsivät kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 18 yritykselle rahoitusta investointeihin ja muihin kehittämistoimiin.

Rahoitusta myönnettiin yrityksille yhteensä reilu 900 000 euroa. Investointitukia saivat esimerkiksi Jotex Works Oy ja Karjalan Paperi Oy. Jotex Works Oy:n investointi liittyy pitkäjyrsinkoneen ja pituussaumaushitsauslaitteen hankintaan, ja Karjalan Paperi Oy:n investointi paperin pituusleikkurin hankintaan. Tuet kattavat 20 prosenttia investointien kokonaiskustannuksista.

Maatalouden investoinneissa elpymisvaroilla hyvä kysyntä

Maa- ja puutarhatalouden aloitus- ja investointitukia myönnettiin kesäkuun loppuun mennessä avustuksina noin puoli miljoonaa euroa. Avustuksen lisäksi ELY-keskus myönsi osalle hankkeita korkotukea yhteensä noin miljoonan euron lainapääomalle. Lisäksi elpymisvaroja myönnettiin avustuksina yhteensä reilu puoli miljoonaa euroa; esimerkkeinä investoinnit eläinten hyvinvointiin ja maatilojen uusiin energiaratkaisuihin. Investointituissa rahoitettiin mm. kymenlaaksolaiselle luomutilalle emolehmäpihatto, jossa avustuksen osuus on noin 130 000 euroa ja korkotukilaina noin 190 000 euroa.

Digitaitojen kehittäminen keskiössä ESR –hankkeissa

Alueellisiin ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomeen myönnettiin yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 1,3 miljoonaa euroa meni Kymenlaakson hankkeille ja loput Etelä-Karjalaan.

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on päättymässä ESR-rahoituksen osalta. Kauden viimeisimmät hankkeet ovat nyt käynnistymässä. Käytettävissä on vielä ollut REACT EU -rahoitusta, joka on tarkoitettu digitaalisen osaamisen kehittämiseen sekä yritysten nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen.

Uusi ohjelmakausi, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, on käynnistynyt ja ensimmäinen avoin ESR+ -haku (12.5.-17.8.2022) on auki. Hanketoiminta käynnistyy täysipainoisesti uusin sisällöin syksyllä 2022.



Esimerkkejä tuetuista hankkeista löytyy liitteestä.

Kaakkois-Suomen alueelle myönnetyt yritystuet

Kaakkois-Suomeen myönnettiin erilaisia yritystukia yhteensä noin 333 400 euroa. Yrityksen kehittämisavustusta on myönnetty noin 127 000 euroa ja yrityksen kehittämispalveluiden tuotteita (analyysi, konsultointi ja koulutus) noin 206 400 euroa.

Etelä-Karjalaan yritystukia myönnettiin yhteensä 144 100 euroa. Kaikki myönnetty tuki koskee yrityksen kehittämispalveluiden tuotteita. Kymenlaaksoon yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 189 300 euroa. Yrityksen kehittämisavustusta saaneita yrityksiä on yhteensä yksi; Endev Oy:lle myönnettiin yrityksen kehittämisavustusta jätevesilietteen termisen käsittelyn teknologian kehittämiseen.

Suomen rakennerahasto-ohjelma (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) on päättynyt yritystukien osalta 31.10.2021. Kaakkois-Suomen alueiden osalta uuden rakennerahasto-ohjelmakauden (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) yritysrahoitushaut on saatu käynnistettyä uudessa EURA2021 -järjestelmässä 14.3.2022.



Ensimmäiset yritysrahoitushakujaksot on saatu päätökseen 29.4.2022. Ensimmäisen hakujakson hankehakemuksia käsitellään parhaillaan, mutta päätöksenteko EU-ohjelmakauden 2021–2027 varojen osalta ei valitettavasti vielä ole mahdollista. Tarkoitus on, että päätöksiä EURA2021 -järjestelmän kautta jätetyistä hakemuksista voitaisiin tehdä syksyllä 2022, jolloin hanketoiminta käynnistyy täysipainoisesti.

Etelä-Karjalan osalta ensimmäinen hakujakso tuotti yhteensä 24 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 1 410 313 miljoonaa euroa avustusta. Kyseisellä hakujaksolla on käytössä 520 000 euroa avustusta.

Kymenlaakson osalta ensimmäinen hakujakso tuotti yhteensä 9 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 1 249 720 miljoonaa euroa avustusta. Kyseisellä hakujaksolla on käytössä 672 000 euroa avustusta.

Ensimmäisen hakujakson perusteella yrityksen kehittämisavustus kiinnostaa edelleen Kaakkois-Suomen yrityksiä. Molemmissa Kaakkois-Suomen maakunnissa on haettu hankkeisiin enemmän avustusta, kuin mitä maakunnassa on hakujaksolla käytössä. Toinen yritysrahoituksen hakujakso on tällä hetkellä avoinna (2.5.2022 - 12.8.2022).