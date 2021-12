Kaakkois-Suomen ELY-keskus päivitti alueellista työlupalinjaustaan

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, lokakuu 2021 23.11.2021 08:23:49 EET | Tiedote

Työttömyys on laskenut vuoden 2020 lokakuusta 17 prosentin verran ja on kaksi prosenttia matalampaa kuin vuoden 2019 lokakuussa. Kaakkois-Suomen työllisyyden kehitys on koko maan keskitasoa. Lomautettujen määrä on noussut syyskuusta 14 prosenttia, mutta on selvästi matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä on seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän, mutta määrä on laskussa edelliskuukausista. Nuorten työttömien määrän kehitys on Kaakkois-Suomessa koko maata parempi – alle 25-vuotiaden työttömien määrä laski edellisvuodesta 32 prosenttia ja alle 20-vuotiaiden määrä laski 21 prosenttia. Uusia työpaikkoja oli Kaakossa lokakuun aikana auki 72 prosenttia vuodentakaista enemmän.