Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2020

ELY-keskus rahoittaa vesihuollon turvaamista poikkeusoloissa - Kouvolan haja-asutusalueen vesiosuuskuntien yhteishanke käynnistyy 22.12.2020 08:50:47 EET | Tiedote

Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Kaakkois-Suomessa käynnistyi ensimmäinen yhteishanke, jota vetää Kouvolan vesiosuuskunnat ry. Hankkeen tavoitteena on turvata haja-asutusalueen vesihuoltopalvelu myös poikkeusoloissa. Valtaosa Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n 32 jäsenosuuskunnista on jo hankkeessa mukana. - Hankkeella tavoitellaan maantieteellisesti erittäin suuren, keskustaajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen yksittäisten ja juridisesti itsenäisten vesitoimijoiden yhteistoimintaa kaikissa äkillisissä poikkeustilanteissa. Koordinoidulla ja jatkuvasti päivittyvällä yhteistoiminnalla turvataan puhtaan veden saanti kaikissa tilanteissa,korostaa Kouvolan vesiosuuskuntien puheenjohtaja ja projektipäällikkö Pertti Halsola. Hankkeella on kaksi