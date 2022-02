Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, tammikuu 2022

Kaakkois-Suomessa työttömien määrä on tammikuussa 2022 edelleen laskussa vuodentakaisesta ja myös toissa vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa laskuaan edellisvuodesta muualla paitsi Lappeenrannan seudulla. Nuorisotyöttömyys laskee hyvin ja on laskenut selvästi myös tammikuusta 2020. Avoimia työpaikkoja on ilmoitettu selvästi edellisvuotta enemmän. Lomautettujen määrä on noussut edelliskuukausista, mutta on kuitenkin selvästi viime vuoden tammikuuta matalampi. Lomautettujen yleisimpiä ammattitaustoja ovat ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä tarjoilijat.

Kaakkois­-Suomessa oli tammikuun 2022 lopussa 15423 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä on 3161 (-17 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 1790 henkilön ja 17 prosentin verran. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 1371 henkilöä ja 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2020 tammikuusta työttömien määrä laski sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa kuusi prosenttia. Työttömistä työnhakijoista Kaakkois­-Suomessa oli kokoaikaisesti lomautettuja 1759 eli 11 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen osuus nousi edellisistä kuukausista. Vuoden 2021 tammikuuhun verrattuna lomautettujen määrä laski 947 henkilön ja 35 prosentin verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois­-Suomessa 12 prosenttia. Kunnittain tarkasteltuna Kaakkois-Suomen korkein työttömyysaste oli Rautjärvellä (15,1 %) ja matalin Lemillä (8,0 %). Työttömien määrä laski kaikissa Kaakkois­-Suomen seutukunnissa ja kunnissa Työttömien määrä oli tammikuussa 2022 vuodentakaiseen verrattuna pienempi kaikissa seutukunnissa. Eniten työttömien määrä laski Kotka-Haminan (-961 henkilöä) ja Lappeenrannan (-840 henkilöä) seuduilla. Myös Kouvolan (-829) ja Imatran (-531) seuduilla työttömien määrä laski selvästi. Suhteellisesti eniten laskua oli Imatran seudulla (-20 %). Työttömien määrä laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Määrällisesti lasku oli suurinta Kouvolassa. Suhteellisesti eniten työttömien määrä laski Imatralla. Nuorisotyöttömyys laski lähes kolmanneksella Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa Kaakkois­-Suomessa 1666, mikä on 31 prosenttia (­-751 henkilöä) vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Alle 25­-vuotiaiden työttömien määrä laski edellisvuodesta kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa. Nuorista alle 20-vuotiaiden työttömyys laski 35 prosentilla. Yli 50-­vuotiaita oli Kaakkois-­Suomessa työttömänä 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien määrä laski kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmissä Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömien määrä laski Kaakkois­-Suomessa edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna kaikilla asteilla. Määrällisesti eniten laski toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys. Suhteellisesti eniten laski alemman perusasteen suorittaneiden työttömien määrä. Myös kaikissa ammattiryhmissä työttömien määrä laski edellisvuodesta. Määrällisesti eniten väheni rakennus-­, korjaus­ ja valmistustyöntekijöiden työttömyys. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden ryhmässä oli reilusti vähemmän työttömiä. Suhteellisesti eniten työttömien määrä laski toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ja vähiten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmissä. Pitkäaikaistyöttömiä kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Kaakkois­-Suomessa oli tammikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4606, mikä on 6 prosenttia (-293 henkilöä) vähemmän kuin vuoden 2021 tammikuussa. Pitkäaikaistyöttömyys väheni muissa paitsi Lappeenrannan seutukunnassa, jossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 8 prosentin verran. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seutukunnassa. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 30 prosenttia. Koko maassa oli pitkäaikaistyöttömiä 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja edellisvuotta enemmän kaikille ammattiryhmille Kaakkois­-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun aikana avoinna 5085 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli 32 prosenttia (+1219 kpl) suurempi kuin vuosi sitten. Työpaikkoja oli vuodentakaista enemmän kaikissa Kaakkois-­Suomen seutukunnissa. Eniten työpaikkoja tuli lisää Kouvolan seudulle (+452 kpl). Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaiseen verrattuna Imatran seudulla (+105 %). Uusista avoimista työpaikoista 79 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta eniten muiden työntekijöiden ammattiryhmään kuuluville. Myös asiantuntijoille ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille oli työpaikkoja vuodentakaista paljon enemmän tarjolla. Maanviljelijöille ja metsätyöntekijöille ilmoitettujen paikkojen määrä laski (-160 kpl, -74 %). Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, lastenhoitotyöntekijöille ja huvipuistotyöntekijöille. Palveluissa olevien määrä lähes ennallaan – valmennuksessa olevien määrä nousi selvästi Tammikuun lopussa Kaakkois­-Suomessa oli aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä 6398 henkilöä (+1 %). Aktivointiaste oli 29 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli tammikuussa vajaat 22000. Määrä on reilut 3000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuella työllistettyjä oli tammikuun lopussa yhteensä 1779 henkilöä. Määrä nousi viime vuodesta 17 prosentin ja 252 henkilön verran. Enemmistö työllistetyistä (64 %) oli yksityisen sektorin töissä. Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa koulutuksessa oli yhteensä 2595 henkilöä. Palveluista muiden paitsi vuorotteluvapaasijaisuuksien ja valmennusten osallistujamäärät laskivat. Valmennuksessa oli 145 prosenttia enemmän henkilöitä kuin vuotta aiemmin

