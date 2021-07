Kaakkois-Suomessa alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys laski viime vuodesta 39 %

Kaakkois-Suomessa oli kesäkuun lopussa 16 257 työtöntä. Verrattuna viime vuoden kesäkuuhun Kaakon työttömyys on laskenut 27 %. Työllisyys on palannut lähes samoihin lukuihin kuin ennen koronaa. Työttömiä on 5 % enemmän kuin kesäkuussa 2019 ja 5 % vähemmän kuin kesäkuussa 2018. Lomautettujen määrä on laskenut edelleen sekä edellisvuodesta että edelliskuukausista. Mikä parasta, nuorten (alle 25 vuotiaiden) työttömyys laski viime vuodesta 39 %, siis enemmän kuin työttömyys kokonaisuudessaan.

Työttömiä oli Kaakkois-Suomessa 16257 henkilöä.

Korona vuoden jälkeen työllisyys toipunut Työttömiä työnhakijoita on Kaakkois-Suomessa 16 257, joka on noin 6000 henkilöä vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 334 ja Etelä-Karjalassa 6923. Työllisyys on siis jonkin verran toipunut ensimmäisestä korona vuodesta ’normaalin’ kesäkuun tasolle. Jos tilannetta verrataan 2019 vuoteen on työttömiä vain 5 % enemmän.



Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa molemmissa maakunnissa 13 % tuntumassa, Etelä-Karjalassa 12,6 % ja Kymenlaaksossa 12,9 %. Kunnista työttömyyttä on eniten Kotkassa (14,7 %) ja vähiten Lemillä (9,4 %). Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikilla Kaakkois-Suomen seutukunnilla. Kouvolan seudulla oli kesäkuun lopulla 33 % (-2159) vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten.



Naiset olivat työllistyneet viime kesäkuussa hiukan paremmin kuin miehet. Mikä hienointa, kesäkuun lopussa alle 25 - vuotiaita työnhakijoita koko Kaakkois-Suomessa oli vain 1906 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna on 1231 henkilöä eli 39 % työllistynyt vuoden aikana. Työllisyys parantunut lähes kaikissa ammattiryhmissä Työllisyys parani kaikilla koulutusasteilla. Parhaiten työllistyivät toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Korkeakoulutettujen työllisyys parani kolmanneksen viime vuodesta kaikilla koulutusasteilla (eli -31-35%).



Parhaiten töitä löysivät palvelu- ja myyntityötä tekevät. Suhteellisesti edellisvuodesta eniten työllisyys parani johtajien ammattiryhmässä (- 35 % ja 76 henkilöä).



Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli Kaakkois-Suomessa 5025 joka on noin 1000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 31 %. Eniten pitkäaikasityöttömyys kasvoi Kotkan -Haminan seudulla, 349 henkilöä eli 25 %. Lappeenrannan ja Imatran alueella pitkäaikaistyöttömiä oli 29 % ja Kouvolan seudulla 21 % enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Töitä tarjolla yrityksissä Avoimia työpaikkoja oli Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa tarjolla 2426, niitä oli 50 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilanne parani kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, prosentuaalisesti suurin parannus oli Imatralla, 60 %, ja lukumääräisesti eniten töitä oli tarjolla Kouvolan seudulla (+292). Eniten töitä tarjosivat yritykset. Yli vuoden kestäviä työsuhteita oli 53 % tarjotuista uusista työpaikoista. Paremmassa työllisyystilanteessa ei siis ole pelkästään kesän kausityötekijöistä, vaan myös pitempiaikaista työtä on tarjolla. Eniten työntekijöitä kaivattiin palvelu- ja myyntityössä. Myös rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöitä tarvitaan lisää. Yksittäisistä työpaikoista tarjolla oli eniten toimisto- ja laitossiivoojan, lähihoitajan ja myyjän töitä. Työnhakijoita oli kesäkuun lopussa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa kaikkiaan 34 378 työnhakijaa. Heitä on 16 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työssä olevia työnhakijoita oli 12 201.

Avainsanat työllistyminentyöllisyydenhoitotyöllisyystyöttömiätyöttömyys

Työttömiä oli Kaakkois-Suomessa 16257 henkilöä.