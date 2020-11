Kaakkois-Suomessa varaudutaan tulviin yhteistyöllä ja ennakoinnilla

Ehdotukset Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja kuultavina. Ota kantaa ja kerro mielipiteesi!

Kaakkois-Suomessa kaksi merkittävää tulvariskialuetta

Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta tulvista aiheutuvien arvioitujen vahinkojen perusteella. Näistä tulvariskialueista 17 on jokivesistöissä ja 5 merenrannikolla. Tulvariskien hallintasuunnitelmat tehdään ja tarkistetaan 6 vuoden välein kaikille vesistöalueille ja merenrannikon alueille, joilla on vähintään yksi nimetty merkittävä tulvariskialue. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella merkittäviä tulvariskialueita on kaksi – Kymijoen alaosa, joka käsittää alueita Kymijoen suistosta Myllykoskelle, ja Haminan ja Kotkan rannikkoalue.

Tulvariskilain tarkoittamien merkittävien tulvariksialueiden lisäksi tulvariskeihin tulee varautua myös muilla vesistöalueilla. Esimerkiksi Vuoksen ja Saimaan alueella on tehty aktiivista työtä tulvariskien hallitsemiseksi osana suomalais-venäläistä rajavesistöyhteistyötä.

Nyt kommentoimaan toimenpiteitä, joilla tulvien aiheuttamat vahingot ehkäistään

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluiden toiminnalle, yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavalle taloudelliselle toiminnalle, ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

Nyt kuultavana olevissa Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen suunnitelmaehdotuksissa esitetään, alueelliset tekijät huomioiden, tulvariskien hallinnan tarkemmat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Monipuolinen yhteistyö tärkeä toimenpide

Kymijoen vesistöalueella ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueella tulvariskien hallintaa ja tulviin varautumista pyritään vuosina 2022–2027 edistämään mm.:

viranomaisten ja sidosryhmien välistä yhteistyötä kehittämällä,

maankäytön ja rakentamisen ohjauksella,

välttämättömyyspalveluiden tulvariskien tunnistamisella ja toimenpidetarpeen arvioinnilla,

tulvariskien huomioimisella osana olemassa olevia valmius- ja varautumissuunnitelmia,

asukkaiden tulvatietoisuuden ja tulviin varautumisen parantamisella sekä

tulviin liittyvällä harjoittelulla.

Suunnitelmaehdotuksissa esitetään edellä mainitun lisäksi toimenpiteitä ja lisäselvitystarpeita myös mm. tulvasuojelurakenteisiin, kiinteistöjen tulvasuojaukseen, hyydöntorjuntaan ja virtausmallinnukseen sekä välttämättömien kulkuyhteyksien varmistamiseen liittyen.

Mielipiteesi on tärkeä

Kansalaisten, sidosryhmien ja muiden viranomaisten antama palaute, mielipiteet ja ehdotukset ovat erittäin tärkeitä tulvariskien hallinnan kehittämisen, toimenpiteiden muotoilun ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen kannalta. Kaikki kommentit ja mielipiteet suunnitelmaehdotuksista ovat siten erittäin tervetulleita! Saadut palautteet huomioidaan suunnitelmien valmistelussa ja yhteenveto kannanotoista esitetään osana lopullisia tulvariskien hallintasuunnitelmia. Ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmiksi ovat kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelmat joulukuussa 2021.

Kuultavana olevat suunnitelmaehdotukset on laadittu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja suunnittelualueille nimettyjen tulvaryhmien kanssa. Hallintasuunnitelmien ehdotukset, kuulutukset, ohjeet palautteen antamiseen sekä linkit tulvaryhmien kokoonpanoihin löytyvät oheisilta nettisivuilta: