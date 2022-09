Kaarinan ensimmäiset puukerrostalot rakentuvat Rauhalinnaan

Mangrove Asumisoikeus Oy laajentaa asumisoikeusasuntotuotantoaan Turun seudulle. Ensimmäisen kohteen rakennustyöt on päästy aloittamaan Kaarinan Rauhalinnassa. Kaarinan keskustan lähellä sijaitsevalle alueelle valmistuu arviolta helmikuussa 2024 kaksi viisikerroksista puukerrostaloa, joissa on yhteensä 45 erikokoista asuntoa.

Jalostusasemankatu 5b:n ja 9b:n puukerrostalot ovat uusi aluevaltaus Kaarinassa ja edelleen pienimuotoinen erikoisuus koko Suomen mittakaavassa, sillä vain noin 5 prosenttia uusista kerrostaloista on puurakenteisia. Mangrovella uskotaan vahvasti, että puukerrostalot ovat tulevaisuutta.

– Me haluamme olla puukerrostalorakentamisen edelläkävijä ja aiomme panostaa puurakentamisen kehittämiseen, sanoo Mangrove Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Sami Lehto.

– Puukerrostalon kokonaiselinkaari on ympäristön kannalta parempi kuin perinteisessä betonirakentamisessa. Rakentamiseen käytetty puu sitoo hiilidioksidia vuosikymmenien ajan, ja puu itsessään on uusiutuva ja kestävä materiaali.

Asumista helpottavia ratkaisuja

Jalostusasemankadun uudet talot rakentuvat lähelle Kaarinan valmiita palveluita, joten esimerkiksi koulut ja liikuntamahdollisuudet sijaitsevat lyhyen matkan päässä.

– Rauhalinna on jo pitkään ollut todella suosittu ja hyvämaineinen asuinalue, kehuu Mangrove Asumisoikeus Oy:n myynti- ja hallintopäällikkö Leena Peltola.

Alueella on jo vanhastaan paljon asutusta, joten joukkoliikenneyhteydet Kaarinan sisällä ja Turun seudulla ovat valmiiksi toimivat. Myös omalla autolla liikkuminen on helppoa, sillä Turkuun, Helsinkiin ja Saaristotietä Paraisille päin pääsee ajamaan kätevästi. Jokaiselle asunnolle on varattavissa autopaikka, joista osa on varustettu sähköauton latausvalmiudella.

Moni on tottunut viime vuosina etätyöskentelyyn, mikä on huomioitu myös osassa Jalostusasemankadun asunnoista.

– Asuntoihin on suunniteltu erillisiä etätyönurkkauksia, jotka auttavat arjen ja työn yhteensovittamisessa. Tilan voi myös helposti muuttaa muuhun hyötykäyttöön, Peltola kertoo.

Asumisoikeudella huoletonta asumista

Mangrove Yhtiöt on viime vuosina muiden projektien ohella kasvattanut voimakkaasti myös asumisoikeusasuntotuotantoaan.

– Haluamme, että laadukasta kerrostaloasumista on tarjolla erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille ja perheille. Asumisoikeusasunnot ovat erinomainen vaihtoehto omistus- ja vuokra-asumisen välimaastossa, Lehto neuvoo.

Uudiskohteessa asumisoikeusmaksu on 15 prosenttia asunnon rakennuskustannuksista. Asuntoa hakeviin ei sovelleta tulorajoja, eikä yli 55-vuotiaiden tarvitse myöskään huolehtia varallisuusrajoista. ASO-asunnoissa saa asua niin pitkään kuin haluaa, ja asumisoikeusmaksun saa takaisin 3 kuukauden irtisanomisajan jälkeen rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Indeksin nousun myötä asumisoikeusmaksulle saa myös tuottoa.

Asumisoikeus on turvallinen ratkaisu nykyisessä tilanteessa, jossa asuntolainojen korot ovat nousussa.

– ASO-maksua varten tarvittava asuntolaina on varsin maltillinen omistusasunnon lainaan nähden. Asumisoikeusasunnossa ei tarvitse menettää yöuniaan pankkilainan korkokulujen nousua miettiessä, Lehto vakuuttaa.

Lisätietoja:

Sami Lehto, toimitusjohtaja, Mangrove Asumisoikeus Oy, p. 040 582 4182

sami.lehto@mangrove.fi

Leena Peltola, myynti- ja hallintopäällikkö, Mangrove Asumisoikeus Oy p. 0400 550 185

leena.peltola@mangrove.fi

Jalostusasemankatu 5b ja 9b