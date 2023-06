Kaarinantien jalankulku- ja pyöräilyväylää päällystetään viikkojen 24 ja 25 aikana

Päällystystöillä on vaikutusta etenkin jalankulku- ja pyöräilyväylällä sekä risteysalueilla myös ajoneuvoliikenteeseen. Paikalla on liikenteenohjaus ja tielläliikkujien on syytä varautua pieniin viivästyksiin. Työmaan läheisyydessä on noudatettava varovaisuutta.

Urakassa on jo toteutettu Verkakaaren liittymän parannustoimenpiteitä ja tällä hetkellä työt ovat käynnissä Laasmäenkadun liittymän kohdalla. Pääosin urakan työt ovat valmistumassa kesäkuun aikana.

Liikenneturvallisuuden parantamistöitä suoritetaan yhteistyössä Kaarinan kaupungin sekä Fintraffic Oy:n kanssa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.

Hankkeen sijainti kartalla (paikkatieto.vaylapilvi.fi)

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843

- Rajukivi Oy, työnjohtaja Aku Leinonen, p. 040 755 8566