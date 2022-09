Kaavin kunta on korjannut toimintaansa pysyäkseen lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävään kuuluu valvoa lapsen edun toteutumista koko lastensuojeluprosessin ajan. Lastensuojelulaki pyrkii turvaamaan lakisääteisten työtehtävien hoitamisen säätämällä työntekijöiden kohtuullisista asiakasmääristä. Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että nämä asiakasmäärät pysyvät lainmukaisina eikä asiakasmääriä voi ylittää rikkomatta lakia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 26.4.2022 sadantuhannen euron uhkasakon uhalla Kaavin kunnan huolehtimaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 15.6.2022 mennessä siitä, että Kaavin kunnan lastensuojelun henkilöstöresurssit ovat riittävässä suhteessa lastensuojelulain velvoitteisiin ja asiakasmääriin.

Kaavin kunta toimitti 22.7.2022 selvityksensä aluehallintovirastolle niistä toimenpiteistä, joihin se määräyksen johdosta oli ryhtynyt. Selvityksen mukaan määräyksen määräaikana 15.6.2022 Kaavin kunnassa on ollut vakituinen sosiaalityöntekijä, joka on lastensuojelun ohella hoitanut lastenvalvojan tehtäviä. Virkavapaalla olevan lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka on ollut täytettynä ostopalvelusosiaalityöntekijällä. Selvityksen mukaan lastensuojelulaissa määriteltyjä määräaikoja ei ollut ylitetty kuin yhden palvelutarpeen arvioinnin osalta.

Aluehallintovirasto katsoo, että Kaavin kunta saattoi lastensuojelun henkilöstöresurssin lain vaatimalle tasolle määräaikaan mennessä, joten aluehallintovirasto ei tuomitse uhkasakkoa maksettavaksi.

Kaavin kunnassa on ollut vakavia puutteita asiakasasioiden kirjaamisessa ja Kaavin kunnan antamissa selvityksissä on epätarkkuuksia, joiden vuoksi aluehallintoviraston on mahdotonta varmistua palvelutarpeen arviointien tosiasiallisesta tilanteesta ja määräaikojen ylitysten määristä. Aluehallintovirasto katsoo tässä vaiheessa riittäväksi toimenpiteeksi asian saattamisen tiedoksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, jotta järjestämisvastuun siirtyessä se voi varautua asiakaskirjausten ja tilastoinnin epätarkkuuksiin Kaavin kunnassa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800 (vaihde)

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto