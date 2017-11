Kädentaidon Noste-palkinto Kalevalapeittoprojektille

Kädentaidon Noste-palkinto on myönnetty Milla Elolle ja Sari Åströmille heidän luotsaamastaan Kalevala CAL -projektista (Kalevalapeittoprojekti). Suomen Messusäätiön lahjoittama 3 000 euron palkinto luovutettiin Messukeskuksessa, Helsingissä tänään käynnistyneen Kädentaitotapahtuman yhteydessä.

Kädentaidon Noste -palkinnon tavoitteena on tuoda esille suomalaista kädentaitoalan osaamista ja palkita ansioituneita tekijöitä. Palkintoraadissa olivat neulesuunnittelija Susanna Mertsalmi Novitalta, yliopistonlehtori Päivi Fernström Helsingin Yliopistolta sekä myyntipäällikkö Tuija Ekegren Messukeskuksesta. Kalevalapeittoprojektiin voi tutustua näyttelyssä Kädentaitotapahtumassa 10.–12.11.

Kalevalaa virkaten

Palkintoraati kiitteli kunnianhimoista ja kansainvälistä projektia, se sopii Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemaan ja tuo Kalevalan tarinat esiin yllättävässä yhteydessä. Ammattimainen ote näkyy Åströmin ja Elon työssä. Tästä kertovat mm. projektin monipuoliset nettisivut, joilla esitellään hankkeen virkkausmallit, niihin liittyvät tarinat sekä mallien suunnittelijat. Kaikki ohjeet ovat testihenkilöiden testaamia ja ne on käännetty useille eri kielille, malliohjeiden videot on toteutettu pedagogisella silmällä ja ne on julkaistu Youtubessa. Kalevalapeittoprojekti yhdistää ennen näkemättömällä tavalla lukuisat eri tahot aina virkkausmallien suunnittelijoista testaajiin ja kääntäjiin sekä muihin vapaaehtoisosaajiin.

Elo ja Åström ovat onnistuneet synnyttämään varsinaisen virkkausilmiön niin Suomessa kuin ulkomailla, ja se osaltaan levittää Suomen kansalliseepoksen tarinaa. Mukaan hankkeeseen on saatu myös kaupallinen toimija, lankakauppa Menita.

Nostetta käsillä tekemiseen

Noste-palkinto tuo esille suomalaista kädentaitoalan osaamista sekä palkitsee ansioituneita tekijöitä. Noste-palkinto jaettiin tänä vuonna jo viidennen kerran. Aiempina vuosina sen ovat saaneet Molla Mills (2013), Tarmo Thorström (2014), Design House Hellapuu (2015) ja Anelma Kervisen Anelmaiset (2016).

Noste-palkinto jaetaan vuosittain syksyn Kädentaitotapahtuman yhteydessä Messukeskuksessa Helsingissä. Sen voi saada yritys, tuote tai muu toimija, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kädentaitoalan kehitystä ja lisännyt käsityöalan tunnettuutta Suomessa.

Lisätietoja: tiedottaja Tuula Sipilä, 040 905 1373, tuula.sipila@messukeskus.com

Kädentaitotapahtuma Messukeskuksessa 10.-12.11.2017. Kädentaito on osa ELMA – Elämää, eläimiä ja ostoksia tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluvat: ELMA-maaseutumessut, Metsämessut, Kädentaito-tapahtuma, OutletExpo ja Lemmikki (la-su). Liput Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta.

