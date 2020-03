Kädentaitojen ja keräilyn suurtapahtuma Turussa 14.-15.3. Mukana mm. mekkopaja ja harvinaisia muumimukeja

Turun Messukeskuksessa avautuu monipuolinen tapahtumakokonaisuus 14.-15.3. Tarjolla on taidetta, antiikkia, kädentaitoa, keräilyä, levyjä, nukkeja, nukkekoteja, vanhoja rahoja sekä vanhoja leluja - ja tällä kertaa myös postimerkkejä.

Turun Kädentaitomessut kerää saman katon alle laajan kattauksen suomalaista kädentaitoa. Värikäs tapahtuma järjestetään Turun Messukeskuksessa jo 16. kerran. Esillä on runsaasti erilaisia käsityöläisten Suomessa valmistamia tuotteita sekä lisäksi tarvikkeita ja materiaaleja itse tekemiseen.

Kädentaitomessuilta löytyy myös tekemistä ja nähtävää. Nuppusen mekkopajassa ommellaan tänä vuonna mekkoja ja Taito Varsinais-Suomen Taitopajassa tutustutaan sekä kirjontaan että luovaan kudontaan. Taitotorilla on messujen aikana useita eri työnäytöksiä, joissa tutustutaan mm. kesäkassin tekoon, perinnemaaleihin ja ikkunan kunnostukseen, kalligrafiaan, kankaiden koristeluun, metallisepän työhön ja villan matkaan langaksi. Taitotorilla pääsee myös kokeilemaan ihan itse nypläystä tai hiusdonitsien ompelua.

Monipuolisen taitotorin lisäksi kädentaitajien osastoilta löytyy vaatteita sekä aikuisille että lapsille, uniikkeja asusteita sekä koruja, sisustustuotteita, keramiikkaa, käyttöesineitä ja paljon muuta. Kädentaitomessuilla voikin mukavalla tavalla tukea kotimaista pientuotantoa ja käsityöläisyyttä. Tiedostava kuluttaja voi myös messukäynnin yhteydessä rupatella tekijän kanssa, ja varmistua näin tuotteen materiaaleista ja valmistustavoista.

Muumimukeja ja arvokelloja sekä laadukkaita ostoksia

Turun Taide- ja Antiikkimessuilla nähdään niin vintage-kelloja kuin mm. yksityisen keräilijän harvinainen, täydellinen muumimukikokoelma. Muumi-tuotteita voi tuoda messuille arvioitavaksi ja mahdollisesti myös myytäväksi Muumit rahaksi -yrityksen messuosastolle.

Kävijän kannattaa tuoda arviointiin, myös huollon ja myynnin suhteen, vanhat korut ja kellot. Arviointia tapahtumassa tekee mm. Kellokauppa KultaViljaset, jonka osastolla löydät myynnistä huolletut vintage-kellot ja -korut menneiltä vuosikymmeniltä. Myös Stockholms Auktionverk etsii ja arvioi tapahtumassa myös kelloja tulevaan kevään huutokauppaansa. Messuilta löytyy mm Omegan, Zenithin ja Heuerin vintagemalleja aina 40-luvulta asti ja mukana on myös muutamia keräilyharvinaisuuksia.

Turun Taide- ja Antiikkimessuilla on ensimmäistä kertaa Enrico Mazzonen suurteos "Kalevalighieri", jossa Dante kohtaa Kalevan. Suomen, Italian ja Kiinan kansanperinteet kohtaavat auditoriossa, jossa italialainen kuvataiteilija Enrico Mazzone työstää 97 metrin pituista lyijykynätyötään Barbora Xun esiintyessä kiinalaisen guchengin sekä kanteleen kanssa

Pilapiirtäjä Teuvo Salminen tuo puolestaan messukeskuksen aulaan näyttelyn, jonka aiheena on Sinivalkoiset suosikit -karikatyyreinä.

Turun Taide- ja Antiikkimessut on monipuolinen messuosastojen kokonaisuus, jossa ovat mukana Turun Rahan Päivä, Turun Nukkekoti- ja Nukkemessut, Old Toy Swap/Leikkikalumarkkinat ja Levymessut. Turun Postimerkkikerhon osastolla kerhon jäsenten myyntipöydiltä voit hankkia kokoelmiisi postimerkkejä, postikortteja ja muutakin keräilytavaraa. Osastolla on myös kerhon edustaja ja häneltä voit kysyä tietoa kerhon toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Kädentaitomessuilla riittää kahden messupäivän ajan taitoa, tekemistä ja tarvikkeita. Osaavia ja taitavia ihmisiä löytyy myös kävijöistä. Messut ovatkin erinomainen paikka kerätä tarvikkeita, materiaaleja ja ideoita itse tekemiseen. Värikkäät ja laadukkaat kankaat, langat, askartelutarvikkeet ym. varmistavat tekemistä ja iloa pitkälle kevääseen. Messujen jälkeen monilla heiluvatkin kotona ahkerasti puikot, surisevat ompelukoneet ja syntyy upeita kevätaskarteluita ja muita luomuksia.

Aukioloajat

Lauantaina 14.3. klo 10-17

Sunnuntaina 15.3. klo 10-17



Media on tervetullut tapahtumaan joko pressikortilla tai akkreditoitumalla ennakkoon osoitteessa: https://www.turunmessukeskus.fi/medialle/



https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/turun-taide-ja-antiikkimessut/



https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/kadentaitomessut/