Kahdeksan paikallista bändiä nousee Ritzin lavalle 13.10.

Illan aikana esiintyvät:

Rakkauden Pimeä Puoli

Jordgubbarna

Blindfold

Sonic Silence

Blind Navigator

Vähäkyrö driveby

The Iltavuoro

Tanner

Kaikkien esitysten jälkeen raati kokoontuu arvioimaan esityksiä. Raati koostuu median edustajista, festivaalien ja tapahtumien järjestäjistä sekä muusikoista: Anssi Marttinen (Radio Vaasa, Halloween Blues), Jessica Mattila (Ritz), tuottaja ja äänittäjä Peter Salonen (The Nipples, Warapatruunat), promoottori Timo Tiilikka, Marko Perälä (Volume), laulunopettaja Linda Rönnholm, kitaristi Andy Prinkkilä, muusikko ja säveltäjä Janne Hyöty sekä Mika Aalto Rotten Sound –bändistä, joka kertoo myös kokemuksiaan ulkomaan keikoista.



Raati valitsee artistikatselmuksessa ryhmän, joka saa palkinnoksi studiopäivän muusikko ja säveltäjä Janne Hyödyn kanssa. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan ensimmäistä kertaa Feasta-kannustusstipendi ansioituneelle bändille.



Feasta-katselmukset järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut yhteistyössä Volumen ja Skafferiet at Ritzin kanssa. Ritzin aulabaarissa on anniskeluoikeudet.