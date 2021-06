Kahdeksan uutta sähköautojen ABC-latauspistettä Prisma Olariin 

Jaa

Sähköautojen latauspisteiden määrä Prisma Olarissa kasvaa kahteenkymmeneen kun ABC avaa neljä peruslataus- ja neljä pikalatauspistettä parkkihalliin.

Espoo on Traficomin ja Tilastokeskuksen maaliskuisen selvityksen mukaan 4. sijalla täyssähköautojen tiheydessä. Täyssähköautoja on lähes 500 / 100 000 asukasta. Paalupaikkaa pitää Kauniainen, jossa tiheys on lähes 700 / 100000. Kaupunkien väkiluku poikkeaa toisistaan niin, että absoluuttisissa määrissä Espoo johtaa selvityksen mukaan 1443-71.

Uudellamaalla on jo yli puolet Suomen ladattavasta autokannasta. HOK-Elanto kasvattaa ja monipuolistaa sähköautojen ABC-latauspisteverkostoaan tämän vuoden aikana yhteensä 222 pisteellä. Uusia latauspisteitä rakennetaan Prismojen ja S-marketien yhteyteen Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Tuusulassa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.

- Tähänkin asti kaikissa Prismoissamme on voinut ladata hybridi- ja sähköautoja. Ladattavien autojen määrä kasvaa ja latauspisteiden merkitys asiakkaiden arjen asioinnin yhteydessä on yhä tärkeämpää - siksi tuomme latauspisteitä yhä useamman marketin yhteyteen. Tietysti haluamme myös tukea kehitystä kohti vähähiilisempää liikkumista, HOK-Elannon ABC-ketjun johtaja Hannu Houni toteaa.

Uusista laitteistoista haetaan aluksi käyttökokemuksia ja asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ilmaiseen lataukseen HOK-Elannon latauspisteissä. Lataus muuttuu maksulliseksi vuoden 2021 aikana, minkä jälkeen maksu tapahtuu ABC-mobiilisovelluksella.

Latauspisteiden sähkö on S-ryhmän pääosin itse tuottamaa uusiutuvaa tuulivoimaa. Laitteistot toimittaa kotimainen Kempower. Laitteistot suunnitellaan ja valmistetaan Lahdessa.

HOK-Elannon latauspisteverkoston laajentaminen on osa S-ryhmätasoista hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa lähivuosina koko maan kattava sähköautojen latauspisteverkosto ABC-asemien, markettien ja hotellien yhteyteen. Laajan sähkölatausverkoston kehittämisen ohella kehitetään myös muita liikenteen energiamuotoja.

Prisma Olarin lataustarjonta:

4 DC –pikalatauspistettä täyssähköautoille

16 AC –peruslatauspistettä kaikille sähköautoille