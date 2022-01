Kahvakuula, avokado, alkoholiton olut – muun muassa näitä tuotteita suomalaiset ostavat uudenvuodenlupauksia tehtyään

Tammikuun kuntoilubuumi näkyy S-ryhmän myyntiluvuissa joka vuosi, kertoo käyttötavarakaupan johtaja Päivi Hole. Erityisen paljon myydään kotitreeniin sopivia pienkuntoilun tuotteita, kuten jumppamattoja, käsipainoja, kahvakuulia ja kuminauhoja. Esimerkiksi vuoden 2021 tammikuussa Prismoista ostettiinkin yli 14 300 kilon edestä kahvakuulia. Myös hierontavasara on edelleen hitti.

Myyntidatan perusteella treenin tueksi hankitaan myös erilaisia ravintolisiä ja proteiinituotteita. Esimerkiksi painonhallintatuotteita myydään tammikuussa S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) vuodesta riippuen 10–30 % ja proteiinijauheita 15–35 % enemmän keskimääräiseen kuukauteen verrattuna.

Proteiinivalmisteiden lisäksi tammikuussa korostuu kevyemmin syöminen. Tammikuu on sitrushedelmien parasta sesonkia, ja niitä myydään jopa 2 miljoonaa kiloa enemmän kuin keskimääräisenä kuukautena. Myös avokadoille tammikuu on vuosittain suurin myyntikuukausi.

”Tammikuun myynneissä korostuvat myös juurekset. Muita juurikasveja kuin kestosuosikki perunaa myydään tammikuussa kiloissa mitattuna yli 15 % enemmän kuin muina kuukausina keskimäärin. Myös kevyemmissä sosekeitoissa nähdään pieni myyntipiikki tammikuussa, joka on sosekeittojen vuoden kovin myyntikuukausi”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa.

Alkoholittomien panimojuomien suosio on ollut kasvava trendi jo muutamien vuosien ajan, mikä näkyy myös valikoimien laajentumisena. Tammikuussa alkoholittomien juomien myynnissä nähdään erityinen piikki, kun monet suomalaiset viettävät tipatonta tammikuuta.

”Alkoholittomien oluiden myynti kasvoi viime tammikuussa litroissa mitattuna keskimäärin noin 15 % sekä sitä edeltäviin että seuraaviin kuukausiin verrattuna. Vastaavasti alkoholillisten oluiden myynti laskee tammikuussa noin 15 % vuoden keskiarvoon verrattuna”, Oksa paljastaa.

Urheiluvaatteiden myynneissä jopa kymmenien prosenttien kasvuja

Paluu kuntoilun pariin nostaa myös urheiluun liittyvän elektroniikan kysyntää. Prismasta haetaan esimerkiksi Polarin ja Garminin urheilukelloja, joiden avulla mitataan kuntotasoa sekä suoriutumista harjoituksista ja palautumista. Oman hyvinvoinnin tueksi ostetaan hieman yllättäenkin myös erilaisia terveydenhoitomittareita. Esimerkiksi verenpainemittareiden myynti kasvoi tammikuussa 2020 19 % vuoteen 2019 verrattuna ja oli samalla tasolla myös tammikuussa 2021.

Urheiluharrastusten aloittamista piristetään myös uusilla treenivaatteilla. Ulkoilu on korostunut korona-aikana kuntosalien ja ryhmäliikuntapaikkojen ollessa suljettuina, mutta Prisman myyntidatan perusteella suomalaiset kuntoilivat viime tammikuussa mitä ilmeisimmin myös kotona, sillä perinteinen alkuvuoden myyntipiikki urheiluvaatteissa toistui myös tammikuussa 2021. Esimerkiksi naisten treenipaitoja ja -toppeja myytiin viime tammikuussa noin 40–50 % enemmän ja treenitrikoita noin 30 % enemmän kuin joulukuussa tai helmikuussa.

”Urheiluvaatteiden menekin kasvu liittyy myös laajempaan athleisure-trendiin eli päivittäisen pukeutumisen muuttumiseen rennommaksi, mistä Antti Tapani -malliston suosio on hyvä esimerkki”, Päivi Hole huomauttaa.

Toisaalta myös säällä on vaikutusta siihen, mitä alkuvuodesta ostetaan. Tämä näkyy erityisesti ulkolajeissa: esimerkiksi toppavaatteiden ja suksien kysyntä riippuu pakkasista ja lumitilanteesta.

”Viime talvi oli luminen ja kylmä, ja myimme hiihtovarusteissa kahdessa viikossa lähes yhtä paljon tavaraa kuin koko edeltävän sesongin aikana, jolloin lumitilanne oli heikko suurimmassa osassa Suomea. Myös esimerkiksi naisten talviulkoiluhousuja myytiin 4–6-kertaisia määriä edeltävän vuoden tammikuuhun verrattuna.”

Infograafi: Terveellinen tammikuu 2022 - Infogram

Infograafin selite: Tammikuun myynti-indeksi avokadon ja inkiväärin osalta on verrattuna koko vuoden keskiarvoon. Luvut on laskettu kolmen vuoden ajalta ja näin muodostettu keskimääräinen arvio siitä, miten avokadon ja inkiväärin myynti kasvaa tammikuussa eri maakunnissa. Kahvakuulien osalta keskiarvojen laskemiseen on käytetty eri painoluokkien kahvakuulien myyntiä maakunnittain viimeisen 12 kuukauden ajalta.