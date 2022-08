Kaija Saariahon 70-vuotissyksy on sävellystaiteen ja musiikin juhlaa ympäri Suomen

Yksi Kaija Saariaho 70 -tapahtumasarjan toimijatahojen tavoitteista on, että suomalainen musiikki ja eri ikäryhmiä sekä uravaiheita edustavat musiikin tekijät pääsevät esitysten myötä esiin uudella laajuudella ja erilaisten yleisöjen tietoisuuteen. Kaikkiin tapahtumiin on myynnissä esimerkiksi alennus- ja opiskelijalippuja mahdollisimman matalan kynnyksen varmistamiseksi. Konserttien ja esitysten järjestämisen lisäksi mukana olevat toimijat tilaavat myös yhteistyössä uutta musiikkia Kaija Saariahon ehdottamilta säveltäjiltä.

Lukuisten Kaija Saariahon sävellysten konserttien lisäksi kotimaisella yleisöllä on syksyn 2022 aikana mahdollisuus seurata Saariahon luovaa aikajanaa ja kokea kolme hänen eri aikoina säveltämäänsä näyttämöllistä teosta. Keskiviikkona 31.8. Kansallisoopperan Alminsalissa nähdään osana Between-produktiota Saariahon aivan ensimmäinen näyttämöteos, jo vuonna 1981 sävelletty Study for Life (31.8.-3.9., kolme esitystä). Saariahon viimeisin suurteos Innocence-ooppera saa ensi-iltansa Kansallisoopperassa 21.10., ja juhlavuosi päättyy La Passion de Simone -oratorion kahteen esitykseen (Musiikkitalo 29.-30.12.).

Täsmälleen Kaija Saariahon 70-vuotissyntymäpäivänä 14.10. järjestetään kaksi konserttia: Helsingin kaupunginorkesteri soittaa kapellimestari Susanna Mälkin johdolla Musiikkitalossa Saariahon teokset Notes on Light ja Verbledungen osana laajempaa ohjelmaa. Tampere Filharmonia puolestaan konsertoi Tampere-talon Isossa salissa, jossa kuullaan kapellimestari John Storgårdsin johtamana muun muassa Saariahon Vista-teos. Lisäksi Urut soimaan ry järjestää Musiikkitalossa 15.10. Kaija Saariaho 70 -juhlakonsertin, joka on läpileikkaus hänen pitkästä urastaan. Konsertissa esiintyvät kapellimestari Petri Komulaisen ja Aliisa Neige Barrièren johdolla esimerkiksi Zargos Ensemble ja Avanti!, joilla on pitkä yhteinen historia Saariahon kanssa. Konsertissa kuullaan myös kahdelta säveltäjäopiskelijalta tilatut kamarimusiikkiteokset.

Saariahon musiikin äärelle kokoontuu juhlavuonna 2022 laaja joukko taiteilijoita useasta sukupolvesta, hänelle läheisimmistä muusikoista (mm. sellisti Anssi Karttunen, sopraano Anu Komsi, kapellimestari Susanna Mälkki ja kapellimestari-viulisti John Storgårds) lahjakkaisiin opiskelijoihin.

Säveltäjän elämäntyöhön voi konserttien ja näyttämöteosten lisäksi tutustua pian myös kirjallisessa muodossa: Kaija Saariahosta julkaistaan lokakuussa elämäkerta Kristallista savuksi – Kaija Saariahon maailma (Otava) Saariahon musiikkia ja sävellystyötä vuosikymmeniä seuranneen elämäkerturi Pekka Hakon toimittamana.

Kaija Saariaho 70 -tapahtumien toteuttajat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Musiikkitalo, Musiikkitalon säätiö, Musiikkitalon Urut Soimaan Ry, Musiikkiyhdistys Organo Novo Ry, Oulu Sinfonia, Radion Sinfoniaorkesteri, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampere-talo, Tampere Filharmonia ja Teatro Productions.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy, Studio Pekka Piippo Oy, Wise Music ja Music Finland.

Lataa Kaija Saariahon juhlavuoden tunnus ja valokuvia täältä.

(salasana: rakkaus kaukoon)

Katso kaikki Kaija Saariaho 70 -tapahtumat täältä.