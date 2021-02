Kaija Sellman on nimitetty Tosiboxin toimitusjohtajaksi

Tosibox tiedotti aikaisemmin toimitusjohtaja Jarno Limnéllin siirtyvän uusiin tehtäviin Tosiboxin ulkopuolelle. Kaija Sellman on nimitetty Tosiboxin toimitusjohtajaksi 1.3.2021 alkaen. Hän on työskennellyt viimeksi IBM Finlandin varatoimitusjohtajana.

Kaija Sellmanin tausta sopii erinomaisesti Tosiboxin kansainväliseen kasvustrategiaan. Sellman on vastannut kumppaniliiketoiminnasta Pohjoismaissa ja ollut rakentamassa terveysteknologian ekosysteemiä vauhdittaen tekoälypohjaisten ratkaisujen saamista maailman markkinoille.

”Tosiboxin uusi strategia tähtää kannattavuuteen, kansainväliseen kasvuun ja transformaatioon ohjelmistoyhtiöksi. Kaija Sellman on tuloskeskeinen johtaja, jolla on paljon kokemusta kansainvälisten myyntiprojektien vetämisestä sekä globaalien partneritoimintojen rakentamisesta. Hänen osaamisensa ja kokemuksensa täydentävät Tosiboxin kasvustrategian toteuttamista sekä nopeuttaa transformaatiota toistuvalaskutteiseen ohjelmistoliiketoimintaan”, sanoo Tosiboxin hallituksen puheenjohtaja Sakari Suhonen.

”Olen todella innoissani saadessani lähteä luotsaamaan suomalaista huipputeknologiayritystä kansainväliseen menestykseen. Globaalin IoT-markkinan kasvaessa valtavasti Tosiboxilla on loistava tilaisuus toimittaa ja kehittää asiakkaiden odotuksia vastaavia ratkaisuja kyberturvallisten ja skaalautuvien operatiivisten verkkojen hallintaan. OT-verkkojen hyödyntäminen ja kasvu on nopeaa ja siinä vauhdissa haluan olla mukana”, sanoo Kaija Sellman.