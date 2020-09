Kaiken loppu vai tilaisuus kehittyä? Muova on auttanut monia yrittäjiä uudistumaan vaikean vuoden aikana

Kehitystyö jää usein arjen jalkoihin. Korona pakotti monet pohtimaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluitaan, ja Muova on toiminut monelle arvokkaana sparraajana.

Tänä vuonna usein kuultu, mutta aina yhtä järkyttävä tarina: korona tyhjensi yrittäjän kalenterin kerralla ja kaikki tuntui toivottomalta. Myös Taina Riipinen muistaa sen.

– Se oli kuin rotkoon putoaminen, ja samassa tilassa olin sekä itse että asiakkaani, yrittäjä muistelee.

Työnohjaus- ja valmennuspalveluita tarjoava Riipinen muistelee tilanteita, joissa asiakas itki puhelimessa, mutta oli silti siirtämässä tai perumassa kokonaan tapaamisia. Se tuntui työntekijän hyvinvointia korostavasta asiantuntijasta sietämättömältä.

– Menin ensin mukaan Helsingin Sanomien järjestämään vapaaehtoiseen auttamisketjuun, ja sitten aloin miettiä, miten pystyisin tarjota apuani edelleen myös omille asiakkailleni.

Siinä kohtaa kuvioihin tuli Muova. Taina Riipinen tunsi Muotoilukeskus Muovan Tommi Siljamäen jo entuudestaan ja vuodatti tälle ajatuksiaan.

– Tommi sai heti kiinni ajatuksistani, että ihmisten avuntarve on suurempi kuin koskaan, kunhan vain löytyy oikea tapa auttaa heitä. Siitä alkoi kehitystyö, jonka ansiosta olen siirtynyt työssäni sulkakynäajasta suoraan 2020-luvulle.

Ideat uhkaavat jäädä pöytälaatikkoon

Palvelumuotoilu on ratkaisujen luomista palveluiden tuottamiseen ja käyttämiseen. Vahva asiakasnäkökulma takaa, että kehitettävät palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Suunnittelu nojaa aina yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin, brändiin ja osaamiseen.

– Monilla pk-yrityksillä on tavallisesti kiireistä arkea, ja silloin kehittämisideat jäävät pöytälaatikkoon. Vaikka korona on ollut kova isku monelle yritykselle, osa on nyt löytänyt vihdoinkin aikaa kehitystyölle, Tommi Siljamäki sanoo.

Muova on antanut Tommi Siljamäen mukaan yrittäjille myös tietoa erilaisten tukien hakemisesta. Muova toimiikin tiiviissä yhteistyössä Ely-keskuksen ja Business Finlandin kanssa.

– On ollut hienoa huomata, miten moni on pystynyt kääntämään vaikean tilanteen voitokseen. Lamaantumisen sijaan on löydetty uusi vaihde tekemiseen.

Taina Riipiselle Muovan väki on ollut sparraaja, mutta myös tuki ja ideoiden pallottelukaveri. Suurin muutos työhön tuli videon ja etätyökalujen käyttöönotosta.

– Halusin tarjota asiakkailleni apua myös silloin, kun emme voineet tavata, mutta en ole mitenkään teknisesti suuntautunut ihminen. En ollut koskaan tehnyt esimerkiksi YouTube-videota, mutta nyt oli pakko!

Lopulta videoyhteyksistä tuli osa uutta arkea, ja Riipinen huomasi osaavansa jopa neuvoa muita niiden käytössä.

– Uskon, että on avuksi, kun olen tällainen yli viisikymppinen ja turvallinen esimerkki: jos minä opin, niin kyllä sinäkin. Opetin ihmisiä tanssimaan polkkaa, vaikka en itsekään osannut.

Oma jaksaminenkin parani

Uusien työkalujen kautta asiakaskunta laajeni, ja nyt käytössä on eräänlainen hybridimalli. Asiakkaita ja ryhmiä tavataan etäyhteyksien kautta, mutta välillä tavataan myös kasvokkain.

– Osa on ollut jopa helpottuneita, kun henkilökohtaisista asioista on voinut puhua turvallisesti oman keittiönpöydän ääressä. Olen saanut palautetta, että vastaavaan avoimuuteen ei olisi päästy livetapaamisessa.

Työ on mullistunut kevään jälkeen täysin. Kun reissupäiviä oli aiemmin 140 vuodessa, nyt niitä on enää kourallinen. Se on vaikuttanut myös yrittäjän omaan jaksamiseen.

Muovan apu on Riipisen mukaan ollut kullanarvoista.

– En olisi mistään voinut saada parempaa tukea kuin Muovan asiantuntijoilta. Siinä asiakas sai todellakin enemmän kuin odotti.

Vaasan ammattikorkeakoulun yksikkö Muova tutkii, kouluttaa, kehittää ja tarjoaa yrityspalveluita liittyen muotoiluun.