Kaikille avoimessa työpajassa 13.10. arvioidaan vt 8:n parantamisen vaihtoehtoja Rauman ja Eurajoen välillä

Salossa Teijon kansallispuistossa sijaitsevasta Kirjakkalan ruukkialueesta tehty uusi rakennussuojelupäätös 20.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt päätöksen Kirjakkalan ruukin rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) mukaisena asiana 18.12.2014. Kohde on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla. Uuden suojelupäätöksen myötä on ollut tarkoitus määrittää kohteelle suojelumääräykset. Vireilleotto on koskenut asetussuojeltua kohdetta kokonaisuudessaan.