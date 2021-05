Kaikki alkoi isoäidin halvareseptistä - suomalaisten rakastama perheyritys Halva täyttää 90 vuotta

Jaa

Suomalainen makeistehdas ja perheyritys Halva täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Alunperin kreikkalaisesta herkusta, halvasta, alkunsa saanut yritys on tänä päivänä tunnettu erityisesti lakritsistaan ja salmiakeistaan. Suomen suurimman vanhojen autojen kauppiaan karkkitehtaassa Helsingissä on lakuakin valmistettu jo 70 vuoden ajan.

Halvan tarina alkoi, kun kreikkalaiset veljekset Jean ja Michael Karavokyros saapuivat Suomeen töihin. He aloittivat isoäidiltään saamansa ohjeen mukaan halvan valmistamisen, ja suomalaiset ihastuivat herkkuun. Yhä edelleen Halva valmistaa Pitäjänmäen-tehtaassaan klassista, seesamtahnasta valmistettua makeaa herkkua tällä samalla reseptillä. Suomalainen laku kiinnostaa myös ulkomailla, sillä lakritsin tuotannosta yli 50 prosenttia menee vientiin.

Halva on vahva perheyritys, ja sen johdossa toimii jo kolmannen polven yrittäjä. Isänsä Fokionin jälkeen jatkaneen toimitusjohtaja Jean Karavokyroksen mukaan yrityksen vahvuus on nimenomaan pitkäjänteisyys ja historian kunnioittaminen uudistumiskykyä unohtamatta. Luontaista perheyritykselle on myös vastuullisuus.

– Kotimaassa tuotteiden valmistaminen ja sen kautta suomalainen työllistäminen sekä perheyrittäminen ovat Halvan vahvuuksia. Meillä on pitkä ja hieno historia, joka kantaa meitä meitä eteenpäin myös tulevaisuudessa, Jean Karavokyros sanoo.

Halvan maukasta lakritsaa – 70 vuotta

1970-luvulta asti tuttu mainossävelmä “Tänään ostetaan Halvan maukasta lakritsaa” on edelleen monelle tuttu, mutta yrityksen lakritsilla on pidempi historia. Lakritsireseptiä kehiteltiin jo 1940-luvun lopussa, ja 1950-luvun alussa markkinoille tuli uutuustuote Lakumatto. Sekä itse herkku että sen muoto on tavaramerkillä suojattu. Lakumatto on edelleen yksi Halvan suosikkituotteista.

Jean Karavokyroksen mukaan Halvan klassikkotuotteet – kuten Lakumatto ja Vanhat Autot – toimivat liiketoiminnan mahdollistajina, joiden ansiosta kuluttajien kaipaamia uutuustuotteita voidaan kehittää.

– Uusia makuja halutaan ja odotetaan. Halva voi pienenä ja ketteränä organisaationa löytää uusia trendejä ja tuotteistaa niitä muita nopeammin. Onnistunut esimerkki on Suklaalakukuulat, jotka toimme markkinoille muutama vuosi sitten. Samaan aikaan kuluttajat haluavat herkutella myös tutuilla mauilla. Olenkin sanonut, että olemme Suomen suurin vanhojen autojen kauppias!

– Makeiset tuovat piristystä päivään, ja sitä on viime aikoina tarvittu. Kovassa kilpailutilanteessa meidän vahvuutemme, eli vahva brändi, on osoittanut voimansa. On hienoa huomata, että Suomessa arvostetaan kotimaisuutta.

Juhlavuoden kunniaksi arvontoja ja 40 000 lakupussin lahjoitus

Makeisten kulutus on pandemia-aikana noussut. Kaikilla ei ole kuitenkaan varaa herkutteluun, joten juhlavuonna Halvan Wanhan ajan lakuja löytyy myös kolmen eri hyväntekeväisyysjärjestön jakamista ruokakasseista Halvan kotipaikkakunnilla. 40 000 lakupussia on jo matkalla ruokajakeluihin Helsinkiin ja Vantaalle.

Kaikille herkkujen ystäville on tarjolla 90-vuotistuotevalikoiman lisäksi muhkea juhlavuoden arvonta, jossa on palkintona kuusi tuhannen euron mökkilahjakorttia sekä tietenkin Halvan tuotepaketteja.