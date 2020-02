Kaikki kotona – näyttely arjen ja perheiden moninaisuudesta Annantalossa 6.2.–14.5.2020

Kaikki kotona -näyttelyssä peilataan arjen ja perheiden moninaisuutta yhdistäen lasten ja ammattitaiteilijoiden teoksia. Näyttely on progressiivinen ja muokkaantuu kevään aikana useita kertoja. Avajaiset ke 5.2.2020 klo 17–19 Annantalon galleriassa, tervetuloa!

Lähtökohtana ja sisällön ytimessä ovat lasten, nuorten ja aikuisten yhdessä tekeminen, taide ja leikillisyys ja niiden tarjoamat keinot käsitellä vaikeitakin asioita. Annantalon päägalleriatila on muuttunut avaraksi kaksioksi, jossa katsojat voivat olla kuin kotonaan. Näyttely levittäytyy myös toiseen kerrokseen, jossa nähdään myöhemmin keväällä mm. Pauliina Turakka-Purhosen videotaideteos Sovitus ja Lauri Ahtisen Eropäiväkirjaan pohjautuva teoskokonaisuus.

Kaikki kotona -näyttelyn punaisena lankana kulkee ”makuuhuoneessa” esillä oleva Anna Seppälän näyttely, jossa hän kuvaa arkea erityislapsen omaishoitajana. Mukana on myös Seppälän ja hänen lapsensa kanssa yhdessä toteutettuja teoksia. ”Vaikka arki erityislapsen kanssa on työlästä ja täynnä mitä oudoimpia haasteita, on se myös rakkautta, hetkessä elämistä ja huumoria. Tätä tietä kulkiessa on mahdollisuus löytää pieniä ilon helmiä ja oppia asennetta, jossa kaikki on ihan hyvin, vaikkei mikään suju suunnitelmien mukaan. Ja jos joku asia joskus sujuu ongelmitta, siitä osaa olla onnellinen”, kertoo Seppälä.

Oleellisena osana näyttelyä ovat arjen katkaisevat juhla- ja merkkipäivät sekä kasvattajille järjestettävät kolme miniseminaaria, joissa käsitellään lapsen mielenterveyttä, eroa sekä erityisyyttä voimavarana. Tapahtumapäivien sarja kokoaa lapset ja perheet yhteen perinteisten ja aivan uusien juhlapäivien viettoon. Annantalon vakio-ohjelmat Taideneuvola ja Tehdään taidejuttuja liittyvät temaattisesti kevään Kaikki kotona -näyttelyyn, samoin useat Sunnuntaitreffit.

Näyttelyyn liittyvät juhla- ja merkkipäivät julkistetaan 5.2.2020 avajaisten yhteydessä.

Klo 18 Annantalon toisessa kerroksessa avautuu teemaan liittyvä oppilasnäyttely Esine maalauspohjana (esillä 6.2.–8.3.).

Kaikki kotona – näyttely arjen ja perheiden moninaisuudesta

6.2.–14.5.2020

Annantalon taideryhmät | Anna Seppälä | Pauliina Turakka-Purhonen | Lauri Ahtinen | Oliver Whitehead | Anne Rossi-Horto

Vapaa pääsy

