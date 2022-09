Kaikki kuluvana vuonna Satakunnassa oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat on sijoitettu Poriin

Satakunnan ELY-keskuksella on voimassa oleva sopimus pakolaisten vastaanottamisesta kaikkien Satakunnan 16 kunnan kanssa. Kuntasijoituspaikkoja on jäljellä vielä runsaasti, sillä Satakunnan kunnat ovat sitoutuneet vastaanottamaan oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita merkittävästi yli työ- ja elinkeinoministeriön Satakunnan ELY-keskukselle asettaman tavoitteen. Satakunnan osuus vuodelle 2022 on 53 kuntasijoituspaikkaa. Tavoite on ylitetty reilusti, sillä kuntien kanssa neuvotellut sopimukset kattavat yhteensä 129–177 kuntasijoituspaikkaa.

Vuosina 2016–2021 Satakunnan ELY-keskus on sijoittanut kuntiin keskimäärin 83 hlöä/vuosi, yhteensä 503 henkilöä. Kuntasijoitusten määrä on laskenut vuodesta 2016 tasaisesti. Viime vuonna sijoituksia tehtiin 52 henkilölle.

Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen seurauksena Satakuntaan on tullut runsaasti sotaa paenneita ihmisiä, jotka ovat saaneet Suomesta oleskeluluvan tilapäiseen suojeluun perustuen (Tilapäisen suojelun direktiivi 2001/77/EY). Porin vastaanottokeskuksen kirjoilla 29.9.2022 tilanteen mukaan on n. 1700 henkilöä, joista suurin osa on ukrainalaisia. Kankaanpäähän 1.8.2022 perustetun MediVida Oy:n vastaanottokeskuksen kirjoilla tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia on 29.9.2022 tilanteen mukaan n. 180.

Tilapäistä suojelua saaville ei pääsääntöisesti ole osoitettu kotikuntaa Suomessa, koska he eivät täytä kotikunnan saamiselle säädettyjä edellytyksiä (kotikuntalaki 4 §). Heille voidaan myöntää kotikunta, jos tilapäisen oleskeluluvan voimassaoloaikaa on jatkettu ja he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.