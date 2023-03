Kaikki puhuvat vastuusta – Syntyykö Suomeen lisensseihin perustuva rahapelijärjestelmä perinteisen monopolijärjestelmän rinnalle?

Jaa

Tervetuloa Eettisesti kestävän rahapelien lisenssijärjestelmän ABC -tilaisuuteen ke 22.3.2023 kello 9.30–11 Tiltin tiloihin Hakaniemeen (Siltasaarenkatu 12 C, 6. krs, 00530 Helsinki; kulku Paasivuorenkadulta) tai etätapahtumaan. Rahapelijärjestelmän uudistaminen on ajankohtainen keskustelunaihe ennen vaaleja ja niiden jälkeen. Sininauhaliiton tilaisuus on tarkoitettu päättäjille, median edustajille ja Suomen rahapelijärjestelmästä kiinnostuneille.

Tilaisuudessa kuulemme - rahapelitutkija, dosentti Janne Nikkisen puheenvuoro "Mitä voimme oppia rahapelilisenssijärjestelmästä muiden Euroopan maiden kokemuksista" - Peluurin päällikkö Inka Silvennoisen kommenttipuheenvuoro "Miltä rahapelijärjestelmän tilanne ja tulevaisuus näyttävät auttavien palveluiden tavoittamien ihmisten näkökulmasta". Ilmoittautuminen lähi- ja etätilaisuuteen Lähitilaisuudessa median edustajat voivat esittää kysymyksiä ja tutustua Tiltin ja muun Peliklinikan toimintaan. Ilmoittautumiset lähitilaisuuteen tästä. Kaikille avoimen etäyhteyden välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä kommentteja. Kysymyksiä ja haastattelupyyntöjä voi esittää sekä ennen tilaisuutta että sen jälkeen Pekka Lundille tai Inka Silvennoiselle. Ilmoittautumiset etätilaisuuteen tästä. Millainen on vastuullinen valinta? Oli rahapelijärjestelmä millainen tahansa, sen ensisijaisena tavoitteena ja tehtävänä on oltava pelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen Lisenssijärjestelmän toteuttamiseen liittyy paljon kysymyksiä, valintoja ja linjauksia, jotka on tunnettava ja joista on valittava ne, joiden avulla voidaan tavoitella mahdollisimman suurta vastuullista. Rahapelaamisen muutos, etenkin nopea digitalisoituminen ja pelaamisen siirtyminen nettiin, on käynnistänyt keskustelun siirtymisestä osittaiseen lisenssijärjestelmään. Osaammeko oppia Euroopasta? Lähes kaikissa Euroopan maissa on jo käytössä lisenssijärjestelmä, joten me voimme oppia muiden maiden hyvistä ja huonoista käytännöistä. Kysytään heiltä, jotka pelaavat rahapelejä Netissä avoin rahapelimarkkina on ollut suomalaisille pelaajille tarjolla jo pitkään. Aktiivisesti ja ongelmallisesti pelaavat tietävät rahapeleistä, rahapelimarkkinoinnista ja järjestelmän haasteista paljon sellaista, mikä ei selviä virallisista dokumenteista. Meidän on kuultava myös heitä, jotka ovat oman kokemuksensa kautta oppineet rahapelijärjestelmän vastuullisuudesta ja ennen kaikkea sen puutteista.

Yhteyshenkilöt

Linkit