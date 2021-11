Kaikki ravintolarajoitukset Itä-Suomessa eivät ole poistuneet - ravintola-alan uutena haasteena taksikyydit

Itä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti toimialueellaan 30 ravintolaa 5.–7.11.2021. Yleinen käsitys ravintoloissa tuntui olevan, että kaikki rajoitukset ovat poistuneet ja ns. koronasuunnitelmaakaan ei enää tarvita. Lain vaatimus hygieniaa koskevista ohjeista ei kuitenkaan ole lakannut. Puutteita havaittiin paljon ravintoloiden suunnitelmissa ja asiakkaiden ohjeistuksissa.

Taksilain uudistuksen tuomat ongelmat tuotiin valvontakäynneillä esiin usean ravintolan henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa. Asiakkaat eivät tule enää ravintolaan, koska kotiin pääsystä taksilla ei ole minkäänlaista varmuutta pienten paikkakuntien taksien päivystysvelvoitteen poistuttua. Henkilökuntaa huolestutti etenkin tuleva talviaika pakkasineen asiakasturvallisuuden näkökulmasta, jos asiakkaat eivät saa taksikyytiä kotiin.

Aluehallintovirasto antoi käynneillään määräyksiä suunnitelmien laatimisesta sekä niiden päivittämisestä. Asiakkaalla on oikeus saada ravintolan koronasuunnitelma tai sen tiivistelmä nähtäväkseen.

Erityisesti nyt pikkujoulukauden alkaessa on tärkeää, että asiakkaat on ohjeistettu hyvin ja suunnitelmat taudin leviämisen ehkäisemiseksi on laadittu. Aluehallintovirasto tulee seuraamaan tilannetta ja tekee ravintoloihin myös jälkitarkastuksia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa, että vastuullisuus sekä ohjeiden ja rajoitusten noudattaminen tämän hetken koronavirustilanteessa on edelleen tarpeen. Kun toimimme vastuullisesti ja varmistamme asiakasturvallisuuden, hidastamme yhdessä koronaviruksen leviämistä.

Aluehallintovirasto tiedottaa edelleen aktiivisesti alueensa anniskeluluvanhaltijoille muutoksista, joita rajoituksissa tapahtuu.

Lisätietoa koronarajoituksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta:

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/ohjaus-ja-neuvonta/ravintolat-ja-koronavirus