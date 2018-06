Kaikki tai ei mitään -pelistä 125 000 euroa Sulkavalle

Veikkauksen MM-suosikki Brasilia mutta yhtiön asiakkaat uskovat Saksaan 8.6.2018 12:12 | Tiedote

Brasilia on suosikki jalkapallon maailmanmestariksi 2018 ensi viikolla käynnistyvässä turnauksessa kertoimella 4,40, mutta Saksan on heti perässä (4,80). Veikkauksen etuasiakkailla on toisenlainen näkemys: yli 35 000 vastanneesta 31 prosenttia valitsi mestariksi Saksan ja 18 prosenttia Brasilian. Espanjan paikka on pronssilla kysyttiinpä Veikkauksen kertoimenlaskijoilta tai asiakkailta. Veikkaus jakaa MM-turnauksen aikana yli miljoona euroa bonusrahoja.