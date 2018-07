Kaikkien aikojen Aukusti 10.–12.8. Jalasjärvellä - Disco Ensemblen uran viimeinen festarikeikka

Aukusti-festivaali järjestetään jo 17. kertaa Jalasjärvellä tulevana viikonloppuna 7.8.2017 13:08 | Tiedote

Aukustissa on ohjelmaa koko viikonlopulle. Iltatapahtumien lisäksi mukaan mahtuu mm. lastenkonsertti ja markkinat. Tapahtumapaikkana toimii upea Lamminjärven alue Jalasjärven keskustassa. Viikonlopun huikein keikka koetaan varmasti lauantaina, kun harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja Ismo Alanko nousevat lavalle. Pohjonen Alanko yhtyeen musiikin syvänä ytimenä on ääni-improvisaatio, sekä kokeellisen hanurinsoiton ja punkhenkisen kitaroinnin yhteentörmäykset. Muita viikonlopun esiintyjiä ovat mm. Pete Parkkonen, Kasmir, Evelina, Kalevauva.fi, Jarkko Martikainen ja Martti Servo & Napander. 2017 vuoden uutuutena Aukustissa on oma festivaaliolut Luopajärven suora sekä Paintball-turnaus.