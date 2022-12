Kaikkien aikojen kävijäennätys Sinebrychoffin taidemuseossa

Jaa

Sinebychoffin taidemuseossa on tämän vuoden aikana rikottu kaikki aiemmat kävijäennätykset. Tähän mennessä museossa on käynyt jo yli 90 000 museovierasta. Museon kävijämäärä on ollut viime vuosina tasaisessa kasvussa. Aiempi ennätys on vuodelta 2019, jolloin museossa esiteltiin saksalaisen renessanssimestarin Lucas Cranach vanhemman (1472–1553) maalauksia.

Utagawa (Ando) Hiroshige (1797–1858): Gionin temppeli lumessa, geishat tervehtivät toisiaan lumisateessa temppelin portin edessä, sarjasta Kuuluisia näkymiä Kiotosta. Kansallisgalleria / Sinebrychoffin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen.

Kuluneen vuoden näyttelyt ovat puhutelleet yleisöjä aivan erityisellä tavalla. Alkuvuodesta avautunut näyttely Linné ja pieni pala paratiisia esitteli upeita kukka-asetelmia ja puutarha-aiheita maalaustaiteessa. Näyttely sai runsaasti ihastunutta palautetta osakseen ja siitä tulikin yleisön suosikki.



Syksyllä avautunut näyttely Kirsikkapuun alla – japanilaisia puupiirroksia esittelee Kansallisgallerian ainutlaatuista kokoelmaa, joka on ollut hyvin harvoin esillä. Valonarkoja paperipohjaisia teoksia ei voi pitää kovin pitkään esillä.



”Näinä vaikeina aikoina näyttelyt ovat tarjonneet hetken rauhoittumiselle ja kauneuden elämyksille. Kirsikkapuun alla -näyttely on tuonut meille ilahduttavan paljon aivan uudenlaista yleisöä”, museonjohtaja Kirsi Eskelinen iloitsee. Sinebrychoffin taidemuseossa on maamme suurin ja arvokkain vanhan eurooppalaisen taiteen kokoelma. Sinebrychoffin taidemuseo on ainoa vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen erikoistunut museo Suomessa. Pääyhteistyökumppanimme kuluvana vuonna on ollut Oy Sinebrychoff Ab.





Näyttelyä Kirsikkapuun alla – japanilaisia puupiirroksia pääsee ihailemaan vielä 15.1.2023 asti. Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimuseon juhlavista joulukattauksista ja nostalgisesta joulutunnelmasta pääsee nauttimaan 15.1.2023 saakka. Kotimuseoon on aina maksuton sisäänpääsy. Sinebrychoffin taidemuseo on osa Kansallisgalleriaa Kiasman ja Ateneumin taidemuseon kanssa. Lisätietoja: Museonjohtaja Kirsi Eskelinen

p. +358 (0) 294 500 490

Kirsi.Eskelinen@siff.fi





Kuvat Utagawa (Ando) Hiroshige (1797–1858): Gionin temppeli lumessa, geishat tervehtivät toisiaan lumisateessa temppelin portin edessä, sarjasta Kuuluisia näkymiä Kiotosta. Kansallisgalleria / Sinebrychoffin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Jenni Nurminen. Lataa

Linkit