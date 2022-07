Kaikkien aikojen suurimmat EM-kisat rikkoivat ennätyksiä myös Suomessa – Tulospettymyksestä huolimatta jalkapallo naisten ja tyttöjen lajina kasvaa

Tulosten kannalta kisat olivat Suomelle pettymys. Analyysi pelistä ja kisoista kokonaisuudessaan tehdään huolellisesti kisojen jälkeen. Kentän ulkopuoliset mittarit sitä vastoin vahvistavat aiempia signaaleja jalkapallon kasvusta tyttöjen ja naisten lajina.

Helmareiden otteita EM-viheriöillä seurasi useampi ihminen kuin koskaan aiemmin – niin stadionilla kuin kotikatsomoissa. Suomalaiskannattajat tekivät Milton Keynesistä sinivalkoisen ja loivat upean tunnelman Suomen otteluihin.

Helmareiden avausottelua Espanjaa vastaan Stadium MK:n lehtereillä seurasi 16 819 katsojaa, joista yli 1500 oli suomalaisia. Yleisömäärä oli naisten EM-kisahistorian suurin ottelussa, jossa kumpikaan joukkue ei ollut emäntämaa. Ennätys on rikottu kisojen aikana uudestaan jo useaan otteeseen. Yle TV2:ssa ottelu tavoitti 719 000 katsojaa.

Tanska-ottelun yleisömäärä oli 11 615, joista yli 1200 katsojaa oli Suomen kannattajia. Television puolella ottelu tavoitti Suomessa 853 000 katsojaa. Suomen turnauksen päättänyttä Saksa-ottelua seurasi Milton Keynesissä 20 721 katsojaa, joista noin 1000 oli suomalaiskannattajia. Yle TV1:ssa ottelu tavoitti 677 000 katsojaa.

Helmarit on ollut esillä myös mediassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Digitaalisessa uutismediassa on julkaistu jo pelkästään tämän kuun aikana lähes 1 500 joukkueeseen liittyvää uutista ja artikkelia. Joukkue tekee ennätyksiä medianäkyvyyden saralla – aiemmat vuositason näkyvyysennätykset on ohitettu jo heinäkuussa.

Suomalaiset haluavat seurata Helmareita myös sosiaalisessa mediassa. Joukkueen somekanavat ovat kasvaneet kesä- ja heinäkuun aikana 52 094 seuraajasta 63 279 seuraajaan, joka on yli 20 prosentin kasvu.

Kaikkien aikojen näkyvyyden tärkein vaikutus on esillä jalkapallon harrastajamäärissä. EM-kisat ovat inspiroineet yhä useampia tyttöjä ja naisia lajin pariin. Viime vuonna jalkapalloa harrasti yli 37 000 tyttöä ja naista, joka oli uusi ennätys. Tällä hetkellä tyttöjen ja naisten harrastajamäärät ovat 2000 pelaajaa suuremmat kuin viime vuonna tähän aikaan. Palloliiton tavoitteena on rikkoa 40 000 tyttö- ja naispelaajan raja vielä tämän vuoden aikana.

Yleisön kasvava kiinnostus Helmareita ja naisten pelaamaa jalkapalloa kohtaan näkyy myös Helmareiden Ruotsi-ottelun lipunmyynnissä. Tampereella syyskuussa pelattavaan MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluun on myyty jo 3000 lippua.

