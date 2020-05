Kaikkien aikojen suurimmat häämessut villitsevät – Häämessut netissä 22.-24.5.2020

Hääparit ja alan yritykset kokoontuvat yhteiseen verkkotapahtumaan tulevana viikonloppuna 22.-24.5. ennätysmäärin. Häämessut netissä on osastojen osalta loppuunmyyty. Osaston tähän laatuaan ensimmäiseen suomalaiseen digihäätapahtumaan osti maksimimäärä 200 näytteilleasettajaa, eikä suomalaisilla häämessuilla tai -tapahtumissa ole koskaan aikaisemmin nähty näin paljoa yrityksiä. Virtuaalihäämessujen ennakoidaan houkuttelevan myös enemmän kävijöitä verkkosivuilleen, kuin on nähty missään aikaisemmassa häätapahtumassa Suomessa. Tuottajatiimin asettama kävijätavoite messujen verkkosivuilla on minimissään 10.000 uniikkia messuvierasta.

Poikkeusolot ja hääalan yrittäjien ahdinko haastoivat Häät-tiimin maaliskuussa miettimään, mitä he voivat tehdä häiden siirtymisen kanssa tuskailevien hääparien ja hääalalla toimivien yritysten hyväksi nopeasti ja digitaalisesti. – Häistä unelmointi ei ole loppunut, ja haluamme nyt kannustaa hääsuunnitelmien jatkamista toteuttamalla jotain aivan uutta. Ideoita punnittaessa syntyi suunnitelma netissä toteutettavasta häätapahtumasta, Häämessut netissä -tapahtuman tuottaja ja Häät-lehden & Häät.fi:n päätoimittaja ja yrittäjä Sari Yli-Salomäki kertoo. Hääiloa kotioloihin tuodaan monin keinoin ja useassa digitaalisessa kanavassa. Koko messuohjelma on messuvieraille maksuton ja tarkoitettu inspiraatioksi kaikille, jotka haaveilevat häistä ja joutuvat nykytilanteen takia viettämään päivät kotonaan. Ohjelma tulee sisältämään mm. livelähetyksiä kotistudiolta, kansainvälisten häämuotinäytösten striimausta, askarteluohjeita, kakkujen ja viinien tasting-livejä, viihdettä sekä haastatteluja jopa Kaliforniasta asti. Messuvieraat voivat vertailla messutarjouksia ja napata ostoskoreihin mielenkiintoisia messutuotteita näytteilleasettajien verkkokaupoista. Samalla he ostoksillaan ja mielenkiinnollaan osoittavat tukeaan suomalaisia hääyrittäjiä kohtaan kotisohvalta käsin. Digiloikka on tekeillä myös hääalalla – Hääparien tarpeita palvelevat yritykset ovat perustaneet tänä keväänä verkkokauppoja ennätystahdilla, ja halusimme tarjota myös uusille palveluille mahdollisuuden tulla näkyviin edullisesti ja kustannustehokkaasti, Sari Yli-Salomäki taustoittaa. Messutuotteet ja -tarjoukset julkaistaan messujen avautuessa perjantaina 22.5.klo 11.00, mutta vihjeitä mukana olevista yrityksistä ja tarjonnasta sekä ohjelmasta on päivitetty tapahtuman nettipalveluun ja somekanaviin jo viime viikkojen aikana. Sisältöä tuotetaan vastuullisesti Häämessut netissä on jatkumo Häät-median missiolle toimia vastuullisena erikoismediana hääalalla. 1993 perustetulla Häät-lehdellä ja Häät.fi-palvelulla on Avainlippu-tunnus osoituksena korkeasta kotimaisuusasteesta, ja vuoden 2020 alusta lukien toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälki on hyvitetty yhteistyössä suomalaisen Puunin kanssa.

