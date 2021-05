Kaikkien aikojen tunnetuin hallitsemisen käsikirja nyt uutena suomennoksena!

Jaa

Basam Booksin klassikkosarja saa täydennystä Machiavellin poliittisen filosofian tutkielmalla.

Firenzeläisen filosofin ja valtiomiehen Niccolò Machiavellin (1469–1527) Il Principe eli Ruhtinas ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1532. Ruhtinas on yksi vaikutusvaltaisimmista uuden ajan poliittisen filosofian tutkielmista. Machiavelli kirjoitti teoksensa ohjekirjaksi hallitsijoille, erityisesti Lorenzo de' Medicille, jonka hän toivoi kohottavan Firenzen entiseen loistoonsa ja yhdistävän Italian.

”Ruhtinaan tulee tukea lahjakkuutta, tarjota vieraanvaraisuutta ja kunnioitusta tiedon ja taiteen osaajille.”

Ruhtinas (Basam Books 2021) sisältää kosolti teräviä havaintoja suurten johtajien käytännöllisistä, juonikkaista ja jopa häikäilemättömistä vallanpitokeinoista, jotka ovat niin ihastuttaneet kuin kauhistuttaneet ihmisiä kirjan ilmestymisestä saakka.

Machiavellin näkemyksistä ja tarkoitusperistä on myös esitetty hyvin erilaisia tulkintoja. Vaikka näennäisesti Ruhtinas kuvaa oman aikansa vallankäyttöä, siitä huokuu laaja-alainen ymmärrys vallanpidosta, ja siksi se onkin ollut poliittisen kirjallisuuden klassikko jo liki viidensadan vuoden ajan.



Italiassa asuvan kääntäjän Taru Nyströmin uusi mestarillinen suomennos on sujuva ja tavoittaa tarkasti Machiavellin ylistetyn klassikon vivahteet. Teokseen on laatinut johdannon ansioitunut filosofi ja politiikan tutkija Mikko Lahtinen.