Kaikkien aikojen viimeisen Smokefree-kilpailun voitot Sastamalaan, Lopelle, Liperiin ja Pieksämäelle – vuosikymmeniä vaikuttanut kilpailu päättyy

EHYT ry:n Smokefree-kilpailuun osallistui 899 koulu- ja harrasteryhmää ympäri Suomen, yhteensä 16 200 nuorta. Kilpailussa koululuokat ja harrasteryhmät sitoutuivat olemaan käyttämättä tupakka- ja nikotiinituotteita 150 päivän ajan. Kilpailun tarkoituksena on ehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä.

Kilpailukauden päätteeksi järjestetyssä arvonnassa onni suosi 7. luokkien sarjassa Sylvään koulun 7A-luokkaa Sastamalasta. 8. luokkien voitto osui Lopelle Lopen yhtenäiskoulun 8C-luokalle ja 9. luokkien sarjassa voiton vei Liperin koulun 9A Liperistä. Vapaa-ajan harrasteryhmien sarjan voitti uimaseura Pieksän kuutit Pieksämäeltä.

Kukin voittajaryhmä saa 1000 euron arvoisen palkinnon. Palkinnon käyttökohteen kukin ryhmä saa itse päättää.

Smokefree-kilpailu perustuu ryhmän kaikkien osallistujien sitoutumiseen kilpailun sääntöihin ja tavoitteisiin eli nikotiinittomuuteen. Kilpailun tarkoitus on kannustaa keskustelemaan tupakka- ja nikotiinituotteista ja herätellä nuorten kriittistä ajattelua. Positiivisuus ja nuorten osallisuus ovat kilpailun tärkeitä elementtejä. Nikotiinittomuuden edistäminen mielletään koko koulun tai harrastusyhteisön asiaksi, josta myös kaikilla nuorten kanssa toimivilla aikuisilla on vastuu.

Peruskouluikäisistä 8.–9. luokkien oppilaista tupakoi päivittäin 5,6 prosenttia ja päivittäin nuuskaa käyttää 4,9 prosenttia. Tupakointi on edelleen vähentynyt, mutta nuuskan käyttö lisääntynyt. Nuuskan käyttö on edelleen hieman yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Usein nuuskaa ja tupakkaa käytetään rinnakkain. (Kouluterveyskysely 2019, THL).

Hyvä ryhmähenki vahvistaa yhteistä päätöstä nikotiinittomuudesta

”Tiedot voitoista otettiin ilolla vastaan. Pieksämäkeläisen uimaseuran arkeen voitto toi runsaasti iloa, sillä koronan vuoksi altaaseen ei ole päästy pitkään aikaan”, kertoi Pieksän Kuuttien valmentaja Juha Hjelt.

“Terveet elämäntavat ovat olleet osa Pieksän Kuuttien toiminta-ajatusta ja päihteettömyys on luonnollinen valinta uimareille. Hyvä ryhmähenki on vahvistanut nuorten päätöstä olla ilman tupakkaa tai nuuskaa. Ryhmähenkeä vahvistetaan edelleen voittorahoilla tehtävällä yhteisellä retkellä aktiviteettien pariin”, Hjelt jatkoi.

Liperin koulun 9A:n luokanvalvoja Sanni Arponen puolestaan kertoi luokan yllättyneen kovasti voitosta ja alkaneen heti ideoida palkintorahojen käyttökohdetta.

“Oppilaat vielä varmistelivat, että voitto on varmasti totta, sillä tieto tavoitti heidät aprillipäivänä. Koska tämä kevät on nuorille peruskoulun viimeinen, olisi mukava suunnitella jotain yhteistä tekemistä koronarajoitteet huomioiden”, kertoi Arponen.

Myös Lopen yhtenäiskoulun 8C:n luokanvalvoja Petri Vase kertoi, että luokka oli hyvin yllättynyt voitostaan. "Olen tosi iloinen ja hämilläni! WOW! WOW! WAUTSIWAU!", kuului erään oppilaan suusta.

EHYTin nuoriin suuntautuva nikotiinittomuustyö uudistuu

Kauden 2020–2021 Smokefree-kilpailu jää EHYT ry:n viimeiseksi. Reilun kolmenkymmenen kilpailuvuoden aikana kilpailu on tavoittanut kymmeniä tuhansia suomalaisia nuoria vuosittain ja haastanut heitä suhtautumaan kriittisesti tupakka- ja nikotiinituotteita koskeviin kysymyksiin.

“Smokefree-kilpailun päättyminen on osa EHYT ry:n nikotiinityön uudistamista, joka johtuu mm. taloudellisista tekijöistä. Tavoitteemme on yhä nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja tarkoituksemme on tarjota nuorten kanssa toimiville ammattilaisille yhä vaikuttavampia työkaluja nuorten nikotiinittomuuden tukemiseen niin kouluissa kuin vapaa-ajalla“, kertoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen.