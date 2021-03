Kaikkiin Helsingin lukioihin Piia Leinon EU-palkittua Taivas-romaania

Kustantamo S&S lahjoittaa lähitulevaisuuden Helsinkiä kuvaavaa Taivas-romaania kaikkiin Helsingin lukioihin.

Piia Leinon lähitulevaisuutta tutkiva romaani Taivas (S&S, 2018) voitti EU:n kirjallisuuspalkinnon vuonna 2019. Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon tarkoituksena on edistää eurooppalaisen nykykirjallisuuden näkyvyyttä. EU myöntää palkinnon julkaisseelle kustantamolle rahasumman, joka on käytettävä voittaneen teoksen markkinointiin. Teoksen julkaissut Kustantamo S&S on päättänyt käyttää varat lahjoittamalla 10 kirjaa jokaiseen Helsingin lukioon kevään 2021 aikana.

"Lähdin Taivaassa tavoittelemaan sateisen tulevaisuuden Helsingin tunnelmaa. Halusin tehdä kirjan, jossa näkyy elämän kauneus ja toivo. Alkuasetelmat ovat kieltämättä melko masentavat, mutta halusin synkät taustat, jotta valo näkyisi paremmin. Dystopian tehtävä ei ole pelotella ihmisiä, vaan auttaa meitä näkemään asioita, joita kannattaa vaalia. Ihminenhän on olento, joka usein huomaa vain sen, mikä puuttuu", kertoo Piia Leino.

"Taivas kuvaa tulevaisuutta, jossa ihmiset ovat menettäneet kiinnostuksen toisiinsa ja haluavat vain paeta elämää virtuaalitodellisuuteen. Uskomme, että romaani herättää aivan erityisen mielenkiintoisia keskusteluja nyt, kun lukioissakin joudutaan opiskelemaan poikkeuksellissa oloissa", toteaa S&S:n viestintä- ja markkinointipäälikkö Johanna Forss.

Kirjan käännösoikeudet on myyty 11 maahan. Käännösoikeuksia myy Helsinki Literary Agency.

