Kaiku24 Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

Mikko Markkanen toimi Kaiku24:n toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta vuodesta 2021 alkaen.

”Kiitän koko hallituksen puolesta Mikkoa hyvästä työstä. Mikon johdolla Kaikusta on rakentunut merkittävä hyvinvointialueiden etulinjan palveluntuottaja. Nyt yhtiöllä on aika siirtyä uuteen vaiheeseen ja olemme yhdessä todenneet, että on myös oikea aika toimitusjohtajan vaihdolle. Toivotamme Mikolle kaikkea hyvää tulevaan”, sanoo Kaiku24:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Lehto.

”On ollut mahtavaa olla rakentamassa sote-sektorille digitaalista asiakaspalvelua ja kehittämässä toimialaa sen historiallisen hallintouudistuksen aikana”, sanoo Mikko Markkanen.

Kaiku24 jatkaa kehittymistään omistajiensa hyvinvointialueiden etulinjan palveluntuottajana. Yhtiössä kehitetään entistä kustannusvaikuttavampia ja asiakasystävällisempiä palvelumuotoja yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.