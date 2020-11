Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen koskien Terrafamen ilmoitusta poikkeuksellisesta tilanteesta (Kainuu, Pohjois-Savo)

Ympäristönsuojelulaki sallii ympäristöluvasta poikkeamisen poikkeuksellisessa tilanteessa.

Terrafame on 3.11.2020 ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle ottavansa käyttöön poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kipsisakka-altaan 3, vaikka altaalla ei ole ympäristölupaa. Tarkoituksena on estää vanhojen kipsisakka-altaiden 1 ja 2 ylitulviminen altaiden ollessa hyvin täynnä. Toimenpiteellä parannetaan myös kaivosalueen patoturvallisuutta etenkin kipsisakka-altailla 1 ja 2.

ELY-keskus on käsitellyt Terrafamen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta ja antanut asiasta päätöksen. Kainuun ELY-keskus toteaa, että kyseessä on ympäristönsuojelulain tarkoittama poikkeuksellinen tilanne, joka on syntynyt yhden liuoskierron varoaltaan kunnostus- ja korjaustöiden ja yhtäaikaisesti runsaiden sateiden sekä ympäristölupapäätöksen viivästymisen vuoksi.

Ympäristönsuojelulaissa on erikseen säädetty poikkeuksellisessa tilanteessa toimimisesta. Poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajalla ei ole ympäristöluvan mukaista keinoa estää välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumista on toiminnanharjoittajan viipymättä ilmoitettava siitä ELY-keskukselle. Lisäksi toiminnanharjoittajan on toimitettava viranomaiselle suunnitelma, jonka mukaisesti se rajoittaa poikkeuksellisessa tilanteessa syntyviä päästöjä ja jätteitä sekä estää niistä aiheutuvaa ympäristönpilaantumista.

Kipsisakka-altaan 3 käyttöönotto mahdollistaa bioliuoskierrossa olevan liuosmäärän hallitsemisen ajamalla liuosta pois liuoskierrosta metallitehtaan ja keskusvedenpuhdistamon neutralointiprosessien kautta. Neutralointiprosesseissa syntyy sakkaa eli jätettä. Nämä toiminnot ovat osa Terrafamen normaalia metallientalteenoton toimintaa.

Vanhoille kipsisakka-altaille ei kuitenkaan enää mahdu isoja jätemääriä, joten Terrafame on ottanut käyttöön kipsisakka-altaan 3, vaikka sille ei ole vielä myönnetty ympäristölupaa. Kipsisakka-altaan 3 käyttöönotolla Terrafame pystyy hallitsemaan bioliuoskierrossa olevan liuoksen määrää, estämään vanhojen kipsisakka-altaiden 1 ja 2 ylitulvimisen sekä sijoittamaan metallitehtaan ja keskusvedenpuhdistamon neutralointiprosesseissa syntyvän sakan ympäristö- ja patoturvallisella tavalla.

Metallitehtaan neutralointiprosessit ovat ympäristöluvan mukainen keino säädellä bioliuotuskasojen altailla ja varoaltailla olevan liuoksen määrää. Metallitehtaan neutralointiprosesseissa syntyvien sakkojen sijoittamisesta kipsisakka-altaalle 3, jonka rakenteet vastaavat vaarallisen jätteen kaatopaikalta edellytettyjä rakenteita, ei arvioida syntyvän ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.