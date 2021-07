Kainuun työttömyys edelleen koronakriisia matalammalla

Jaa

Kainuussa oli kesäkuun lopussa 3 254 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 027 henkeä vähemmän (-24 prosenttia) kuin vuotta aiemmin koronakriisin alkuvaiheessa. TE-toimistoon ilmoitettiin kesäkuun aikana uusia avoimia työpaikkoja 1 279.

Kainuun työttömyys laski muusta maasta poiketen jo poikkeusaikaa edeltävää tasoakin matalammalle. Vuoden 2019 kesäkuun loppuun verrattuna työttömiä oli 87 henkeä vähemmän (-3 prosenttia). Koko maassa työttömyys pieneni vuoden takaisesta 24 prosenttia ja kasvoi kahden vuoden takaisesta 24 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kainuussa kuun lopussa 10,5 prosenttia mikä on 3 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Osuus oli Kainuuta pienempi vain kolmella ELY-keskusalueella ja koko maassa se oli 12,0 prosenttia, mikä on vähennystä vuoden takaisesta 3,8 prosenttiyksikköä.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut pitkän pienentymisen jälkeen korona-aikana nousussa, mutta kasvu hidastui kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden työttömänä olleita, oli 815, mikä on 18 prosenttia (+122) vuoden takaista enemmän – vielä toukokuussa kasvua tuli 31 prosenttia edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettiin kesäkuun aikana uusia avoimia työpaikkoja 1 279, mikä on 78 prosenttia enemmän (+560) kuin vuotta aikaisemmin. Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapulaa ja useisiin tehtäviin on vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja.

Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijöitä, avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä ja terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava työllisyyskatsaus julkaistaan 24. elokuuta 2021.