Kainuussa kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset edelleen kielletty, ohjeita noudattaen enintään 20 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot muuttuvat maaliskuussa 1.2.2021 14:40:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastoihin saapuvan kirjepostin käsittely uudistuu kevään 2021 aikana. Kirjepostin käsittely keskittyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan. Samalla muuttuvat aluehallintovirastojen postiosoitteet. Uudistus toteutetaan vaiheittain. Kun olet lähettämässä kirjepostia aluehallintovirastoon, tarkista viraston ajantasainen PL-osoite verkkosivuiltamme https://avi.fi/yhteystiedot. Uudet osoitteemme 1.3.2021 alkaen Itä-Suomen aluehallintoviraston uusi postiosoite on PL 2, 13035 AVI työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 8, 13035 AVI 15.3. alkaen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikan uusi käyntiosoite on Raatihuoneenkatu 5, 6. krs, Mikkeli. Kuopion ja Joensuun toimipaikkojen käyntiosoitteet eivät muutu. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun asiakirjoja lähettäessäsi huomioit seuraavat seikat: Osoita kirje vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn). Lähetä kirje aluehallintoviraston