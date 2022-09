Kainuussa on käynnissä kaksi työelämän laatua ja rekrytointia kehittävää hanketta

Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi

Tulevaisuuden taidot – Kainuu ennakoi -hanke on käynnistynyt vuoden 2022 alussa. Sen tavoitteena on edistää avointen työpaikkojen täyttymistä Kainuussa, viestiä ennakoinnin tärkeydestä ja vastata Kainuun alueen haasteisiin osaavan työvoiman saamisessa ennakoinnin kautta. Hankkeen rahoituksesta?

"On hienoa työstää tärkeää hanketta, jossa tavoitteena on työvoiman saatavuuden parantaminen erityisesti kärkitoimialoilla”, kiteyttää hankkeen uusi projektipäällikkö Taina Leinonen.

Kesän aikana hankkeessa toteutettiin työvoima- ja osaamistarpeiden kysely Kainuun yrityksille. Lisäksi kuluvan vuoden aikana järjestetään tapahtumia ja kärkitoimialojen tulevaisuustyöpajoja. Hanke tukee Kainuun liiton koordinoimana toteutettavaa maakunnallisen ennakoinnin ja seurannan toimintamallin sekä ennakointi- ja seurantafoorumityöskentelyn uudistustyötä, jonka myötä Kainuun kärkitoimialojen ennakointityö olisi tulevaisuudessa organisoidumpaa.

”Hankkeen toteutumista ja toimintaa pääsee seuraamaan Kainuun liiton ja Kainuun ELY-keskuksen sivuilta sekä sosiaalisen median alustoilta. Päivitämme sinne tärkeistä käänteistä matkan varrelta ja pyrimme viestimään ennakoinnin merkityksestä”, toteaa hankkeen projektisuunnittelija Jonna Hänninen.

Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua

Työelämän laadusta kilpailukykyä ja rekrytointietua -hanke on käynnistynyt elokuun alussa. Hanke tarjoaa kainuulaisille pk-yrityksille mahdollisuuden lähteä selvittämään ja kehittämään työelämän laatua. Kyseessä on yrityksille maksuton palvelu. Mukaan toivotaan yrityksiä, jotka ovat kohdanneet rekrytointiin liittyviä haasteita viimeisten vuosien aikana.

”Tarjolla on koulutuksia ja valmennuksia, joiden valinta perustuu yrityksessä kyselyssä havaittuihin kehittämistarpeisiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anu Piirainen.

Työelämän laatu viittaa käsitteenä työntekijän kokemukseen työssä viihtymisestä, ja sen kehittäminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtaista viime vuosien epävarman maailmantilanteen vuoksi. Kokemus omasta työstä ja sen sovittamisesta muuhun elämään vaikuttaa siihen, miten omasta työstä puhutaan ja kuinka sitoutuneita työhön ollaan.

”Panostus työelämän laatuun voi olla yksi lisä vetovoimatekijöihin esimerkiksi rekrytointien yhteydessä", toteaa projektisuunnittelija Henna Hietakangas. Lisäksi työelämän laadun kehittäminen edistää työn mielekkyyttä, työmotivaatiota ja työn tuottavuutta. Kiinnostuneet yritykset voivat olla suoraan yhteydessä Piiraiseen ja Hietakankaaseen.

Kuule lisää tietotiistaissa

Kummastakin hankkeesta voi kuulla lisää Business Kainuun Tietotiistaissa 20.9.2022 klo 8.30 alkaen hybridiaamukahveilla. Hankkeita ovat edustamassa Taina Leinonen, Jonna Hänninen, Anu Piirainen ja Henna Hietakangas, jotka ovat tavattavissa myös paikan päällä Business Konttorilla! Lisätietoja, aikataulut sekä linkin hybridiaamukahveille osallistumiseen löytää tiedotteen lopussa olevalla linkillä.