Kairi Lookin lastenkirjassa Piia Pikkuleipä muuttaa tavataan mitä eriskummallisempia ystäviä

Viron merkittävimpiin lastenkirjailijoihin lukeutuva Kairi Look jatkaa pienten ja isojen suomalaislukijoiden hurmaamista ja hauskuuttamista toisella suomennetulla lastenkirjallaan.

Virolaisen lastenkirjailijan Kairi Lookin lastenkirja Piia Pikkuleipä muuttaa ilmestyy suomeksi 12.9.2019. Teos on toinen Lookin tuotannosta suomennettu lastenromaani, ja sen on suomentanut Katariina Suurpalo. Kirjan riemukas, alkuperäinen kuvitus on Ulla Saarin käsialaa.

Piia Pikkuleipä muuttaa äidin, isän ja Luutu-kissan kanssa uuteen kotiin Poppelikujalle. Piia toivoo uusia ystäviä – eikä joudu pettymään! Talo on täynnä mahtavia tyyppejä, kuten yläkerran muhkea bernhardilainen, vaatekaapissa lymyilevä koiperhonen ja kanadalainen karhufani Jack. Vuoden aikana ehtii tapahtua paljon, Piia aloittaa koulun, matkustaa ensimmäistä kertaa junalla ja tutkii biologi-enonsa kanssa krokotiilejä, vuorikauriita ja lumivaaksiaisia. Hauskimmat seikkailut tapahtuvat kuitenkin kotona Poppelikujalla.

Kansainvälisesti arvostettu Kairi Look antaa tarinoissaan tilaa erilaisuudelle ja erikoisuudelle, eikä Piia Pikkuleipä muuttaa ole poikkeus. Hahmoilla on pilkettä silmäkulmassa, ja ne rohkaisevat lapsia kyseenalaistamaan ja tutkimaan. Lookin kekseliään kielen vitsit ja kommervenkit välittyvät hyvin myös suomeksi Katariina Suurpalon kääntäjänkynän kautta. Piian ja ystävien puuhat, värikäs kuvitus ja mukaansatempaava tarina vievät isot ja pienet lukijat hulvattomaan seikkailuun. Erityisesti kirja sopii esikoulu- ja kouluikäisille.

Kairi Look (s. 1983) on yksi Viron merkittävimmistä lastenkirjailijoista. Vuoroin Pariisissa, Amsterdamissa ja Tallinnassa asuva Look kirjoittaa rohkeasti erilaisista, vähemmän rakastettavista hahmoista. Hänen kirjojaan on käännetty muun muassa saksaksi, venäjäksi, ranskaksi ja liettuaksi, ja ne ovat saaneet useita palkintoja. Lookilta on aiemmin suomennettu lastenromaani Lentokentän lutikat.

Piia Pikkuleipä muuttaa Turun ja Helsingin kirjamessuilla

Kairi Look saapuu esiintymään sekä Turun että Helsingin kirjamessuille lokakuussa.

Turun Kirjamessuilla hänellä on kaksi ohjelmanumeroa sunnuntaina 6.10. Ensin klo 11 Kallas-lavalla kirjailijaa haastattelee viroksi molempien Lookilta suomennettujen teosten suomentaja Katariina Suurpalo. Haastattelu tulkataan suomeksi. Pian haastattelun jälkeen, klo 11.40, Lastenalueen Lukulavalla alkaa Lookin ja Suurpalon johtama vakoojaleikki: etsitään yhdessä Piian kadonneet mielikuvitusystävät!

Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 26.10. Kairi Look on jälleen Katariina Suurpalon haastateltavana vastasuomennetun teoksensa kirjoittamisesta ja aiheista. Esiintyminen on klo 18 Toukola-lavalla.

