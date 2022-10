Kaisantunneli on Vuoden katutyömaa

Arviointiraadin mukaan Kaisantunneli on siisti ja johdonmukainen työmaa, jolla on helppo liikkua haastavasta ympäristöstä huolimatta.

”Opasteisiin ja esteettömyyteen on panostettu monipuolisesti ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on ensiluokkaista. Tästä esimerkkinä on erillinen tiedotus Näkövammaisten liitolle. Työmaan vaikutus on suuri, sillä alueella liikkuu päivittäin satojatuhansia ihmisiä”, sanoo raadin puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Turvallisuus kolmansien osapuolien näkökulmasta on esillä omissa palavereissamme. Keskustelemme säännöllisesti sidosryhmien kanssa, ja huomioimme saadun palautteen. Viestimme ennakkoon ja kulkureitit käydään läpi tarkistuskierroksilla. Näiden toimintatapojen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja hyvää asennetta. On hienoa, että tämä työ on huomattu ja voitimme!”, sanoo Kaisantunnelin projektinjohtaja Juha Viitala Destia Oy:lta.

Kaisantunnelin urakoitsijana on Destia ja tilaajana Helsingin kaupunki. Työmaa palkittiin parhaana kaivutyömaana myös viime vuoden kilpailussa.

Kunniamaininnat kilpailussa saivat Suomenlinnan katujen peruskorjaus (Stara / Helsingin kaupunki) ja Kruunusillat (Kruunusillat-allianssi). Suomenlinnan urakkaa kiiteltiinesimerkillisestä palveluasenteesta ja nopeasta reagoinnista palautteeseen. Kruunusillat sai kiitosta esimerkiksi lapsille suunnatuista työmaatauluista.

Palkinnot jaettiin Helsingin kaupungintalolla 7. lokakuuta. Arviointiraatiin osallistuivat FiCom, HSL, HSY, Näkövammaisten liitto, Ilmarinen, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, Rakli ry, Infra ry sekä Helsingin kaupunki. Koordinoijana toimi Ramboll.

Työmaita sparrattiin kilpailun aikana

Helsingin kaupunki järjesti Vuoden katutyömaa -kilpailun nyt toista kertaa. Kilpailun tavoitteena on kehittää ja jakaa alan toimijoiden kesken hyviä työmaakäytäntöjä, joiden ansiosta työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit näyttäytyvät kadunkäyttäjille onnistuneina ja toimivina.

Kilpailussa valittiin esikarsinnassa mukaan 14 työmaata, joista valittiin seitsemän finalistia. Mukana oli kiinteistötyömaita ja erikokoisia infrahankkeita.

Arviointiraati vieraili kaikilla työmailla ja huomioi muun muassa työmaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, rajausta, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa.

Tänä vuonna kilpailun pääpainona oli työmaiden kanssa käytävä vuoropuhelu, jolla kannustettiin työmaita kehittämään käytäntöjään. Arviointiraati esitti työmaille kehityskohteita, joihin puuttumista seurattiin kisan aikana.