Kaivopuistoon aukeaa suuren avajaisnäyttelyn saattelemana tieteen ja toivon talo – ainutlaatuinen konsepti tarjoaa tilat ekologisen kriisin parissa työskenteleville tutkijoille, toimijoille ja yrityksille

Tiina ja Antti Herlinin säätiön ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön ekologisen kriisin torjumiseen keskittyvä yhteishanke Puistokatu 4 on aloittanut toimintansa Kaivopuistossa. Hanke kutsuu yleisön tutustumaan 1800-luvun lopulla rakennettuun toimipisteeseensä avajaisnäyttelyn merkeissä 8.–21. elokuuta.



14 huonetta -avajaisnäyttelyä työstää 14 taiteilijaryhmää, jotka rakentavat kolmikerroksisen talon huoneisiin 14 eri mikromaailmaa tai osallistavaa teosta. Laaja-alaiseen tekijäkaartiin kuuluvat muun muassa Wauhaus-teatterikollektiivi, Emilia Hernesniemi ja Jani Toivola, Teemu Keisteri, Torkkelin kuvataidelukiolaiset, Pehmee-kollektiivi ja monta muuta.

“14 huonetta on kurkistus Puistokadun sydämeen ja toimintamme teemoihin. Se on intuitiiviseen järjestäytymiseen pohjaava yhteisteos, jossa tutkijat, taiteilijat ja aktivistit luovat rinnakkaisia maailmoja, joihin kävijä voi astua sisään. Punaisena lankana on toivo ja näyttämönä toimii vastikään remontista kuoriutunut talo", kertoo avajaisten ohjelmasta vastaava Puistokatu 4:n kokemusjohtaja Nina Ruotsalainen.

Pääsymaksuton ja esteetön näyttely on avoinna näyttelyn jokaisena päivänä klo 10–17.

Taloon avautuu kesällä ravintola ja syksyllä tutkijapaikkoja ja työskentelytiloja – haku auki nyt!

Puistokatu 4:n ensimmäiseen kerrokseen pääsee tutustumaan jo ennen avajaisia, kun vuoden ravintolaksi palkitun Nollan ravintoloitsijoiden uusi Kortteliravintola Elm avautuu taloon heinäkuun alussa.

Avajaisnäyttelyn jälkeen talo siirtyy ekologisesti kestävästä tulevaisuudesta kiinnostuneiden ihmisten käyttöön. Puistokadulla on määrä järjestää kaikille avointa, keskusteluun ja kohtaamisiin painottuvaa ohjelmaa syksystä lähtien. Lisäksi talon kolmanteen kerrokseen avautuu syys-lokakuussa tiedevintti, johon haetaan urallaan eri vaiheissa olevia tutkijoita eri aloilta. Haku tutkijapaikoille on nyt auki.

“Yksi tutkija voi muuttaa maailmaa, erityisesti kannustavasta ja monitieteisestä kotipesästä ponnistava tutkija. Tämä on yksi Puistokatu 4:n huoneentauluista. Ajatus on ohjannut hankkeen suunnittelua alusta asti”, talon toiminnanjohtajat Minttu Jaakkola ja Anna Herlin kertovat.

Puistokadulle avautuu myös erilaisille yhteiskunnallisille ja kaupallisille toimijoille tarkoitettu haku. Kaikilta talon jäseniltä edellytetään, että heidän työnsä ja toimintansa ytimessä on ekologisesti kestävän tulevaisuuden ratkaisukeskeinen rakentaminen.



“Avasime haun, jotta tavoittaisimme yllättäviäkin toimijoita, emmekä pelkästään tavanomaisia epäiltyjä”, Jaakkola ja Herlin kertovat.



Talo on remontin yhteydessä muutettu esteettömäksi ja siellä vaalitaan turvallisemman tilan periaatteita.

Lue lisää Puistokatu 4:n uudistetuilta verkkosivuilta!